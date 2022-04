Rosjanie stracili wielką imprezę. Ekspresowo reagują

Oprac.: Tomasz Czernich Hokej

Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie poinformowała we wtorek o odebraniu Rosji prawa organizacji mistrzostw świata w 2023 roku. Dla kadry "Sbornej", która wywalczyła dotąd aż 27 złotych medali tej imprezy jest to potężny cios. Przedstawiciele rosyjskich władz zapowiedzieli błyskawiczną reakcję w tej sprawie. Ma ona wymiar wręcz państwowy, gdyż hokej należy do grona dyscyplin szczególnie lubianych przez Władimira Putina.

Zdjęcie Władimir Putin / Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images