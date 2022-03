Jak donosi moskiewski "Sport-Express", brak zaproszenia dla Burego, to pomysł prawników IIHF. Dla byłej legendy radzieckiego i rosyjskiego hokeja obiektywne wypowiadanie się i głosowanie na zdalnym posiedzeniu zarządu rodziłoby konflikt interesów. Dlatego Bure, nazywany przed laty w NHL-u, z uwagi na swą szybkość, "Rosyjską Rakietą", nie został zaproszony. IIHF go zresztą o tym uprzedził osobiście.

Bure, w odpowiedzi wysłał list na ręce prezydenta IIHF Luca Tardifa, zwracając się także do pozostałych członków zarządu, w którym wyraził stanowisko Rosyjskiej Federacji Hokeja na Lodzie. RFH nie widziała przyczyn do wykluczenia jej z majowych MŚ w Finlandii i innych zawodów. "Nie wolno mieszać sportu z polityką" - i inne tego typu slogany zawarł w liście Bure. Nie bacząc na to, że w tym samym czasie armia jego kraju zabija niewinnych ludzi, burzy ich domy na niepodległej, wolnej Ukrainie.

Wojna na Ukrainie. Kibice Rosji popierają sankcje, dostrzegają kłamstwa kremlowskiej propagandy

Najważniejsze, że reakcje kibiców na tekst "Sport-Expressu" o nieobecności Burego na posiedzeniu IIHF-u, daje kolejny dowód na to, że Rosjanie się budzą. Oto 187 spośród nich nacisnęło kciuk w górę pod tekstem, aprobując go, a tylko 56 kciuk w dół.

Rosyjska cenzura dopuszcza, aby pojawiały się komentarze, takie jak ten Freia2020:

"Odpowiedzialności zbiorowej nikt nie chce nieść. Rosyjscy żołnierze, pojmani do niewoli, szeptali, że na Ukrainę ich zawieziono siłą, pod pozorem manewrów".

Już wczoraj donosiliśmy, że choć kremlowska propaganda robi, co może, zwykły Rosjanin nie jest w ciemię bity. Oto komentarz pod informacją o proteście rosyjskiego hokeja, jaki zamieścił internauta Wania Iwanow w "Sport-Expressie":

"Wbrew duchowi wszystkich normalnych ludzi jawi się to, że armia oswobodzicieli grabi domy mieszkalne miast, z błogosławieństwem Napoleona Bonaparte. I teraz całym światem zetrą nas w proszek po prostu".

Wśród tych członków IIHF-u, którzy opowiadali się za wykluczeniem Rosji i Białorusi była wiceprezes PZHKL-u Marta Zawadzka.

Nie ma takiej możliwości, żeby rywalizować z najeźdźcą powiedziała Interii Marta Zawadzka.

To słowa w nawiązaniu do rosyjskiej propagandy, w myśl której na Ukrainie nie toczy się wojna, tylko jest prowadzona misja wyzwolenia ludności od junty wojskowej.

