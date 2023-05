Rosja uderza w mistrzostwa świata, które straciła. "To się źle skończy"

Rosja uważa bowiem, że mistrzostwa świata w hokeju na lodzie grupy A odbywają się w skandalicznych warunkach. - Tu się wszystko topi - uważają, a rosyjskie media na poparcie swej tezy cytują nawet samych Finów. Istotnie, fiński hokeista Teemu Hartikainen, znany z gry w rosyjskiej lidze KHL, w zespole Saławat Jułajew Ufa (wcześniej grał w NHL np. w Edmonton Oilers), przyznaje, że lód na lodowisku w Tampere jest bardzo słaby. Co więcej, słaby był już rok temu, więc w zasadzie żadne to zaskoczenie.

W domyśle: zaskoczeni organizacją mistrzostw świata Finowie nie zdołali się dobrze do imprezy przygotować i w efekcie zawodnicy walczą nie tyle na lodzie, co w lodowej krupie. Podobnie zresztą jest w Rydze na Łotwie, gdzie odbywa się druga część mistrzostw.

Finlandia zastąpiła Rosję i ma problem

Pierwotnie miały się one odbyć w St. Petersburgu, który otrzymał organizację w 2019 roku i zaprojektował w tym celu wielki stadion lodowy na 21 tys. widzów ulokowany w Parku Pobiedy. Jakość lodu i nowoczesność obiektu miała być na najwyższym poziomie, ale wiosną 2022 roku Rosja straciła organizację mistrzostw po agresji na Ukrainę. Co więcej, reprezentacje rosyjska i białoruska zostały wyrzucone z mistrzostw, co otworzyło szansę awansu do elity dla Polaków.