Rewelacja zdeklasowana, padł rekord MŚ. Kolejne męczarnie obrońców tytułu

Austria wygrała trzy pierwsze mecze hokejowych mistrzostw świata elity, jakie rozgrywane są w Szwajcarii. Ekipa ta po raz pierwszy w historii dokonała takiej sztuki i po trzech kolejkach spotkań w grupie A była jedną z czterech drużyn, które nie doznały jeszcze porażki.

W środę, 20 maja, jednak wszystko się zmieniło. Szwajcaria była drużyną o kilka klas lepsza i znokautowała Austrię. W pierwszej tercji gospodarze potrzebowali nieco ponad osiem minut, by strzelić cztery gole. Mecz właściwie już w tym momencie był rozstrzygnięty, bo Szwajcarzy po prostu fantastycznie bawili się na lodzie.

Dziewięć bramek Szwajcarii, Leonardo Genoni pobił rekord MŚ

W drugiej tercji gospodarze MŚ potrzebowali nieco ponad dwie i pół minuty, by dołożyć trzy gole. W trzeciej dobili Austrię dwoma trafieniami, wygrywając ostatecznie 9:0. To było najwyższe zwycięstwo Szwajcarii nad tym rywalem od 1949 roku (10:1).

Czyste konto bramkarza Leonardo Genoniego sprawiło, że pobił on rekord MŚ. Zanotował bowiem 13. shutout w tej imprezie w 52. meczu. Do tej pory najwięcej razy czyste konto zachował czechosłowacki bramkarz Jiri Holecek, który trzykrotnie zdobywał tytuł mistrza świata (1972, 1976 i 1977).

21-latek wyprawiał cuda w bramce, Amerykanie znowu blisko porażki

Skoro jesteśmy przy bramkarzach, to warto odnotować wyczyn zaledwie 21-letniego Damiana Clary, który debiutuje w MŚ i obronił aż 55 strzałów w meczu grupy B przeciwko Czechom, ale nie zapobiegł porażce Włochów.

Italia walczy o utrzymanie w elicie, ale sprawiła wiele problemów Czechom, którzy już w kolejnym spotkaniu musieli się solidnie namęczyć.

Wysoką wygraną w grupie B zanotowała Szwecja, która rozbiła Słowenię 6:0. Ta najwyraźniej była zmęczona niesamowitym bojem dzień wcześniej ze Słowacją przegranym po rzutach karnych.

W grupie A znowu blisko porażki była ekipa USA. Mistrzowie olimpijscy i świata, a także liderzy światowego rankingu długo przegrywali z Niemcami, którzy w trzech dotychczasowych spotkaniach strzelili zaledwie dwa gole i z zerowym dorobkiem punktowym zamykali tabelę.

Amerykanie jednak doprowadzili do dogrywki, w której nie padł żaden gol. Jankesi konkurs rzutów karnych rozstrzygnęli na własną korzyść. Dla Niemców to czwarta porażka w czwartym meczu, ale tym razem wywalczyli punkt. Ich szanse na awans do ćwierćfinału są już bardzo nikłe.

Dla Niemców, licząc też poprzednie MŚ, to ósma porażka z rzędu. Ostatni raz taka seria przytrafiła się im w 1990 roku.

