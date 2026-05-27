Rewanż za igrzyska to nie koniec. Sensacja na mistrzostwach, niecodzienny widok
Dobiegła końca faza zasadnicza hokejowych mistrzostw świata Elity. We wtorek kibice byli świadkami kilku hitowych starć, po których wyłonione zostały pary ćwierćfinałowe. Już na tej etapie imprezy w wielkim rewanżu za igrzyska olimpijskie spotkają się Kanadyjczycy oraz Amerykanie. Jest też jedno sensacyjne zestawienie. Sprawia ono, że do strefy medalowej awansuje reprezentacja spoza czołowej ósemki światowego rankingu.
Już od początku majowego turnieju nie brakuje zaskakujących rozstrzygnięć. Choćby do samego końca o ćwierćfinał zmagań bili się broniący tytułu Amerykanie. Ich sądny dzień nadszedł właśnie we wtorkowe popołudnie, kiedy to zaplanowano ostatnie potyczki fazy zasadniczej. Sportowcy zza oceanu potrzebowali tylko albo aż ograć w bezpośrednim pojedynku Austrię. Reprezentanci USA wytrzymali presję, ponieważ ani przez chwilę nie czuli zagrożenia ze strony niżej notowanych oponentów.
Po przysłowiowej herbacie zrobiło się w połowie drugiej tercji, gdy złoci medaliści olimpijscy osiągnęli czterobramkowe prowadzenie. Europejczycy odpowiedzieli tylko jednym trafieniem, w efekcie czego mecz zakończył się wynikiem 4:1. Ogromnej radości wśród podopiecznych Dona Granato nie było, bo koncentracja graczy spoczywa teraz na boju o półfinał. A w nim dojdzie do rewanżu za najważniejszą zimową imprezę czterolecia z Kanadyjczykami.
Wielki powrót Kanady. Zostały dwie niepokonane drużyny w turnieju
Hokeiści z Kraju Klonowego Liścia 26 maja także znów pokazali klasę. Początkowo przegrywali z Czechami 0:2, ale odwrócili losy potyczki i trzykrotnie z rzędu pokonywali bramkarza oponentów. Bohaterem gwiazd zza oceanu okazał się autor dubletu, Macklin Celebrini. Poza nastolatkiem cieszył się także dużo bardziej doświadczony John Tavares. Triumf Kanady wywołał ogromną euforię także w Norwegii, która tym samym zajęła drugie miejsce w swojej grupie. Skandynawowie po raz pierwszy od dwunastu lat zagrają w ćwierćfinale.
Mało tego, z racji wysokiej lokaty, trafili oni na będących w ich zasięgu Łotyszy, co oznacza że jedna z tych drużyn niespodziewanie znajdzie się w strefie medalowej. Poza tym niepokonani Szwajcarzy (wygrali z Finami 4:2) zmierzą się ze Szwedami. Na wspomnianych "Suomi" czekają Czesi. Dwa europejskie hity zapowiadają się wybornie.
Wyniki wtorkowych spotkań mistrzostw świata Elity w hokeju na lodzie:
Norwegia - Dania 4:3 (po dogrywce)
Węgry - Łotwa 1:8
Szwecja - Słowacja 4:2
USA - Austria 4:1
Czechy - Kanada 2:3
Szwajcaria - Finlandia 4:2
Pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata Elity w hokeju na lodzie:
Finlandia - Czechy
Kanada - USA
Szwajcaria - Szwecja
Norwegia - Łotwa