Rewanż za igrzyska to nie koniec. Sensacja na mistrzostwach, niecodzienny widok

Już od początku majowego turnieju nie brakuje zaskakujących rozstrzygnięć. Choćby do samego końca o ćwierćfinał zmagań bili się broniący tytułu Amerykanie. Ich sądny dzień nadszedł właśnie we wtorkowe popołudnie, kiedy to zaplanowano ostatnie potyczki fazy zasadniczej. Sportowcy zza oceanu potrzebowali tylko albo aż ograć w bezpośrednim pojedynku Austrię. Reprezentanci USA wytrzymali presję, ponieważ ani przez chwilę nie czuli zagrożenia ze strony niżej notowanych oponentów.

Po przysłowiowej herbacie zrobiło się w połowie drugiej tercji, gdy złoci medaliści olimpijscy osiągnęli czterobramkowe prowadzenie. Europejczycy odpowiedzieli tylko jednym trafieniem, w efekcie czego mecz zakończył się wynikiem 4:1. Ogromnej radości wśród podopiecznych Dona Granato nie było, bo koncentracja graczy spoczywa teraz na boju o półfinał. A w nim dojdzie do rewanżu za najważniejszą zimową imprezę czterolecia z Kanadyjczykami.

Wielki powrót Kanady. Zostały dwie niepokonane drużyny w turnieju

Hokeiści z Kraju Klonowego Liścia 26 maja także znów pokazali klasę. Początkowo przegrywali z Czechami 0:2, ale odwrócili losy potyczki i trzykrotnie z rzędu pokonywali bramkarza oponentów. Bohaterem gwiazd zza oceanu okazał się autor dubletu, Macklin Celebrini. Poza nastolatkiem cieszył się także dużo bardziej doświadczony John Tavares. Triumf Kanady wywołał ogromną euforię także w Norwegii, która tym samym zajęła drugie miejsce w swojej grupie. Skandynawowie po raz pierwszy od dwunastu lat zagrają w ćwierćfinale.

Mało tego, z racji wysokiej lokaty, trafili oni na będących w ich zasięgu Łotyszy, co oznacza że jedna z tych drużyn niespodziewanie znajdzie się w strefie medalowej. Poza tym niepokonani Szwajcarzy (wygrali z Finami 4:2) zmierzą się ze Szwedami. Na wspomnianych "Suomi" czekają Czesi. Dwa europejskie hity zapowiadają się wybornie.

Wyniki wtorkowych spotkań mistrzostw świata Elity w hokeju na lodzie:

Norwegia - Dania 4:3 (po dogrywce)

Węgry - Łotwa 1:8

Szwecja - Słowacja 4:2

USA - Austria 4:1

Czechy - Kanada 2:3

Szwajcaria - Finlandia 4:2

Pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata Elity w hokeju na lodzie:

Finlandia - Czechy

Kanada - USA

Szwajcaria - Szwecja

Norwegia - Łotwa

