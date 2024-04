Reprezentacja Polski potrzebuje pomocy. Pilnie potrzebny podpis prezydenta

- Musimy być pewni, że mogę grać na MŚ. Dochodzą do nas jakieś pozytywne informacje ws. obywatelstwa i wszyscy dążymy do tego, żeby do piątku mieć konkretną oficjalną odpowiedź. Z własnej inicjatywy i po rozmowie z trenerem przyjechałem na zgrupowanie, by jak najlepiej przygotować i być w gotowości na na MŚ. Reszta nie zależy już jednak ode mnie - mówi Fucik w rozmowie z Interią.

- Zaraz chyba zadzwonię do polityków na Słowacji, żeby załatwili mojemu zawodnikowi polskie obywatelstwo. Gdyby tym zajmowali się Słowacy, to myślę, że byłoby to o wiele łatwiejsze. Oczywiście mówię to w żartach. Tak naprawdę wiele osób się stara o to, by Tomas otrzymał w końcu polskie obywatelstwo. Cały czas mam nadzieję, ale jestem już po rozmowie z Tomasem i do piątku chcielibyśmy mieć ostateczną decyzję. Uciekają nam bowiem kolejne mecze. Nie można przecież przygotowywać bramkarza, który nie pojedzie na mistrzostwa świata. Innym golkiperom uciekają mecze, a gdyby Tomas nie pojechał na mistrzostwa, to nie będą w odpowiednim rytmie. Bramkarz, który jedzie na tak ważne zawody, musi być świetnie przygotowany. Trzeba będzie zatem podjąć ostateczną decyzję. Codziennie dostajemy nowe informacje i dopóki jest nadzieja, to wierzę w to, że jednak Tomas wystąpi w mistrzostwach świata - powiedział Robert Kalaber, trener polskiej kadry.