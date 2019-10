Puchar Wyszehradzki. Wygrana JKH GKS Jastrzębie i remis Podhala w ćwierćfinałach

W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Wyszehradzkiego hokeiści JKH GKS Jastrzębie rozgromili na wyjeździe UTE Ujpesti Budapeszt 9:2, a Podhale Nowy Targ zremisowało na własnym lodowisku ze słowacką HK Nitrą 3-3.

O tym czy Podhale awansuje do półfinału, zadecyduje mecz rewanżowy, który rozegrany zostanie za tydzień na Słowacji. Rewanżowe spotkanie JKH GKS z Ujpestem odbędzie się na Lodowisku Jastor we wtorek, 15 października o godz. 18:00.



Zespół z Nitry to aktualny wicemistrz Słowacji, który jednak w bieżącym sezonie mocno zawodzi. Po 9 kolejkach w tabeli zajmuje dopiero 10 miejsce z 12 punktami w dorobku.

Słowacy stawili się w Nowym Targu w najmocniejszym składzie m.in. ze swoim kapitanem, 38 letnim Branislavem Mezeiem, który ma za sobą 240 występów w lidze NHL (New York Islanders, Florida Panthers) i 215 w KHL, a w reprezentacji zaliczył 266 oficjalnych występów. 124 meczów w NHL ma z kolei w dorobku Amerykanin Dylan Olsen (Chicago Blackhawks, Florida Panthers).

Podhale zagrało bez Kanadyjczyka Jasona Seeda, ale za to z debiutantem, czeskim defensorem Peterem Chaloupką.

Pierwsza tercja remisowa, bo i gra w tej odsłonie była wyrównana. W 14 min Podhale straciło gola w momencie kiedy grało z przewagą jednego zawodnika. Błąd Macieja Sulki do spółki z Emilem Szvecem wykorzystał Erik Caladi, który przechwycił krążek na linii niebieskiej, sam pognał na bramkę Przemysława Odrobnego i wygrał z nim pojedynek. Parę chwil później "Szarotki" dalej grając 5 na 4 bliskie było straty drugiego gola. Tym razem skiksował Samu Suominen, ale na jego szczęście Lukas Hrusik nie trafił w bramkę. W 17 min - kiedy drużyny grały już w komplecie - wyrównał Alexander Pettersson, przy olbrzymim udziale Adriana Słowakiewicza.



W drugich 20 minutach gra toczyła się głównie w tercji Podhala. Słowacy przeważali, niemal z każdej pozycji uderzali na bramkę gospodarzy, ale w niej czujny był Odrobny. W 36 min bramkarz "Szarotek" był jednak bez szans, po tym jak spod linii niebieskiej Kenney Morrison trafił w samo "okienko". Podhale grało wówczas w liczebnym osłabieniu. W końcówce tej odsłony nowotarżanie zaczęli bowiem łapać kary. Gospodarze mieli o to duże pretensje do sędziów. Nerwy puściły m.in. Krystianowi Dziubińskiemu, który złapał "dychę" za niesportowe zachowanie.



Trzecią tercję świetnie zaczęło Podhale. Już w 64 sekundzie do słowackiej bramki trafił drugi raz tego dnia Pettersson, którego precyzyjnym podaniem obsłużył Jussi Nttinen. Odpowiedź rywali była jednak szybka. W 46 min drugi raz sposób na pokonanie Odrobnego znalazł Morrisson. I w tej sytuacji nie obyło się bez kontrowersji, bowiem chwilę wcześniej ostro potraktowany został jeden z nowotarżan, co jednak nie spotkało się z reakcją sędziów. W 57 min faul Słowaków nie uszedł już uwadze arbitrów i Podhale wreszcie grę w przewadze wykorzystało, za sprawą Dylana Willicka.



KH Podhale Nowy Targ - HK Nitra 3:3 (1:1, 0:1, 2:1)

0:1 Erik Caladi (13:18, 4/5)

1:1 Alexander Pettersson - Adrian Słowakiewicz, Jussi Nättinen (16:29)

1:2 Kenney Morrison - Judd Blackwater (35:09)

2:2 Alexander Pettersson - Jussi Nättinen (41:04)

2:3 Kenney Morrison - Karol Csanyi (45:47)

3:3 Dylan Willick - Jussi Nättinen, Emil Szvec (58:00)



Sędziowali: Przemysław Kępa, Rafał Długi (główni) - Andrzej Nenko, Kamil Korwin (liniowi)

Minuty karne: 28-18

Strzały: 25-33 (9:9, 6:15, 10:9)

Widzów: 400



Podhale: Odrobny (B. Kapica n/g) - Suominen, Wsół; Jenczík, Willick, Wielkiewicz - Chaloupka, Kamienieu; Szvec, Dziubiński, Worwa - Mrugała, Sulka; Franek, Neupauer, Siuty oraz Słowakiewicz, Nättinen, Pettersson.



Nitra: Hanuljak (Simboch n/g) - Mezei, Morrison; Blackwater, Hrusik, Lusnak - Versteeg, Olsen; Fominykh, Kollar, Csanyi - Rais, Pupak; Caladi, Rac, Scheidl - Korim, Sloboda; Minarik, Patoprsty, Simun.



UTE Ujpesti - JKH GKS Jastrzębie 2:9 (1:1, 1:4, 0:4)

0:1 Jakub Gimiński - Łukasz Nalewajka (8:02, 5/4)

1:1 Robert Devin Di Diomete - Cody Carlson, Eric Pance (12:15)

2:1 Stepan Csamango - Sebestyen Kovacs - Sandor Aron Zsigmond (22:30)

2:2 Radosław Sawicki - Maciej Urbanowicz, Maris Jass (23:34)

2:3 Dominik Paś - Maciej Urbanowicz, Maris Jass (27:59)

2:4 Henrich Jabornik (32:03)

2:5 Martin Kasperlik - Łukasz Nalewajka, Kamil Górny (35:02)

2:6 Łukasz Nalewajka - Jesse Rohtla, Henrich Jabornik (44:57, 5/4)

2:7 Łukasz Nalewajka - Tomasz Kulas (45:30)

2:8 Dominik Jarosz - Radosław Nalewajka, Patryk Matusik (47:50)

2:9 Radosław Sawicki - Jesse Rohtla, Maris Jass (52:19, 5/3)



Sędziowali: Mark Kokai, Miklos Haszontis (główni) - David Szabo, Aron Soltesz (liniowi)

Minuty karne: 72-35

Strzały: 24:47 (13:11,8:21,3:15)

Widzów: 303



JKH GKS: Raszka (Marek) - Jass (2), Michałowski; Sawicki, Urbanowicz, Paś - Jabornik (2), Górny; Rohtla (2), Kasperlik, Wróbel - Gimiński, Matusiak - R. Nalewajka, Jarosz, Sołtys (25) - Chorążyczewski, Radzieńciak; Kulas (2), Ł. Nalewajka.