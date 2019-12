Nioman Grodno, wicemistrz Białorusi, będzie pierwszym rywalem Comarchu Cracovii w styczniowym turnieju finałowym Pucharu Kontynentalnego. Poznaliśmy terminarz imprezy.

Wicemistrzowie Polski w finale PK będą rywalizowali w duńskim Vojens w dniach 10-12 stycznia. Ich pierwszym przeciwnikiem w turnieju, który zostanie rozegrany w hali Frøs Arena będzie zespół Niomana. "Pasy" na inaugurację imprezy dostaną okazję do rewanżu na aktualnym liderze białoruskiej Extraligi, bo obie drużyny w listopadzie spotkały się w turnieju III rundy PK w Krakowie. Wtedy rywale wygrali 4-1, ale ostatecznie obie drużyny wspólnie wywalczyły awans do najlepszej "czwórki" rozgrywek.



W drugim dniu turnieju Comarch Cracovia zmierzy się z brytyjskim zespołem Nottingham Panthers, a w niedzielę 12 stycznia, na zakończenie swojego udziału w rozgrywkach zagra z gospodarzem, wicemistrzem Danii SønderjyskE. Podopieczni Rudolfa Roháčka wszystkie swoje mecze, w tym także ten ostatni z gospodarzami, rozegrają jako pierwsi danego dnia. Z Niomanem oraz Panthers zmierzą się o 16:00, a z SønderjyskE o 15:30.



Stawką turnieju finałowego Pucharu Kontynentalnego, oprócz samego trofeum, będzie 30 tysięcy dolarów amerykańskich dla najlepszej drużyny, a także awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.



Terminarz turnieju finałowego Pucharu Kontynentalnego:

10 stycznia

16:00

Comarch Cracovia - Nioman Grodno

19:30

SønderjyskE Vojens - Nottingham Panthers

11 stycznia

16:00

Comarch Cracovia - Nottingham Panthers

19:30

SønderjyskE Vojens - Nioman Grodno



12 stycznia

15:30

SønderjyskE Vojens - Comarch Cracovia

19:00

Nottingham Panthers - Nioman Grodno