Konstantin Kołcow w przeszłości występował w reprezentacji Białorusi w hokeju na lodzie, jednak odnosił on także ogromne sukcesy w rywalizacji klubowej. W ostatnich latach spełniał się on również w roli szkoleniowca, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z innymi hokeistami.

Sporo czasu 42-latek poświęcał także... tenisowi. Uczęszczał on na prestiżowe turnieje głównie ze względu na swoją partnerkę Arynę Sabalenkę , która nosi obecnie miano wiceliderki światowego rankingu kobiecego tenisa. 25-latka wielokrotnie powtarzała, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa Kołcow. Nie tak dawno wyjawiła nawet, że chciałaby, aby został on w przyszłości ojcem jej dzieci. Niestety, młoda sportsmenka nie będzie miała możliwości założenia rodziny ze swoim partnerem. W nocy z 18 na 19 marca media przekazały bowiem informację o śmierci mężczyzny.

Nie żyje Konstantin Kołcow. Partner Aryny Sabalenki miał 42 lata

Przyjaciele Konstantina Kołcowa żegnają zmarłego hokeistę. "Był szanowany przez wszystkich, bez względu na to, gdzie grał lub trenował"

Wobec śmierci utytułowanego sportowca obojętnie nie przeszły osoby z jego otoczenia. Po okropnej tragedii, jaka przydarzyła się 42-latkowi, głos zabrał m.in. Michaił Klimin, asystent głównego trenera klubu hokejowego Pinsk Hawks, a prywatnie bliski przyjaciel Konstantina Kołcowa. "To tragedia. Wciąż nie mogę w to uwierzyć... Znałem Kostię od dzieciństwa, dzielił nas tylko rok różnicy, chodziliśmy do tej samej szkoły, graliśmy razem w młodzieżowych reprezentacjach narodowych. (...) Zawsze cieszył się wielkim szacunkiem chłopaków. Był przyzwoity, miły, wesoły! Nigdy nie stawiał się ponad nikogo w drużynie, chociaż grał lepiej niż wszyscy inni. Zawsze był pracowity. Łączę się w żałobie ze wszystkimi i bardzo współczuję jego bliskim..." - przyznał w rozmowie z dziennikarzami portalu "belarushockey.com".

"Zapamiętam Kostię jako prawdziwego przyjaciela, razem uczyliśmy się w szkole i graliśmy w hokeja. Później graliśmy w tym samym klubie Saławat Jułajew i w reprezentacji narodowej. (...) Kołcow był profesjonalistą w swojej dziedzinie, zarówno podczas gry, jak i trenowania. Jestem gotowy dać go za przykład każdemu z hokeistów, ponieważ całkowicie poświęcił się temu, co kochał. Kostia był szanowany przez wszystkich, bez względu na to, gdzie grał lub trenował. To wiele mówi. Był kapitanem i prawdziwym liderem drużyny narodowej. A jako trener pokazał swój ogromny potencjał, którego niestety nie udało mu się w pełni wykorzystać" - przekazał mediom główny trener klubu HK Szachcior Soligorsk, Jarasłau Czuprys.