JKH GKS Jastrzębie wygrało hokejowy Puchar Polski! W rozegranym w Tychach finale jastrzębianie pokonali 4-0 TatrySki Podhale Nowy Targ.





TatrySki do finału awansowało dzięki czwartkowej wygranej 3-0 z GKS-em Tychy. JKH GKS Jastrzębie po rzutach karnych pokonało zaś 4-3 Tauron KH GKS Katowice.



Mecz finałowy poprzedziło uhonorowanie Leszka Laszkiewicza, który niedawno zakończył karierę zawodniczą, a dziś jest członkiem sztabu szkoleniowego JKH.



Spotkanie mogło dobrze rozpocząć się dla jastrzębian, gdyż szybko grali w przewadze, ale nie potrafili jej wykorzystać. W bramce świetnie spisał się Odrobny, broniąc strzał Wróbla z bliskiej odległości. Później przycisnęli hokeiści Podhala, lecz pierwsza tercja zakończyła się bezbramkowym remisem.



Wynik zmienił się jednak już kilka sekund po wznowieniu gry. Na początku drugiej tercji Tomasz Kominek dobił do bramki uderzenie Petera Fabusza i wyprowadził JKH na prowadzenie!



W 10. minucie drugiej tercji, gdy obie drużyny grały w czteroosobowych składach, na 2-0 podwyższył Kamil Wałęga! 18-letni zawodnik w ostatniej chwili zmienił tor lotu krążka po uderzeniu Jakuba Michałowskiego z dalszej odległości! Dwie minuty później sytuacja Podhala ze złej zamieniła się w fatalną, bowiem Artiom Dubinin znalazł drogę do bramki rywala i było 3-0.

Na początku trzeciej tercji Podhale miało szanse na zdobycie kontaktowego gola, jednak nie wykorzystało podwójnej przewagi. Krążek trafił za to do ich bramki, jednak gol nie został uznany. Tuż przed uderzeniem Przemysław Odrobny ruszył bramkę, za co został ukarany 2 min.

W końcówce meczu Podhale nie miało już nic do stracenia i grało z wycofaniem bramkarza. Hokeiści Jastrzębia po przechwycie próbowali natychmiast strzelać do pustej bramki, a jedna z ich prób przyniosła skutek. Do opuszczonej bramki trafił Łukasz Nalewajka i przypieczętował wygraną JKH!



JKH GKS Jastrzębie - TatrySki Podhale Nowy Targ 4-0 (0-0, 3-0, 1-0)



Bramki: 1-0 Tomasz Kominek (20.25 - Lukacik, Fabusz), 2-0 Kamil Wałęga (29.29 - Michałowski, Pas), 3-0 Artiom Dubinin (33.09 - Wróbel, Nalewajka), 4-0 Łukasz Nalewajka (17.40 - do pustej bramki).



Zdjęcie Bramkarz JKH GKS Jastrzębie Ondrej Raszka (C) i hokeista TatrySki Podhala Nowy Targ Jonas Sammalmaa (L) podczas meczu finałowego Pucharu Polski / Andrzej Grygiel / PAP

WG