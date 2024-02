"W trakcie jednego ze swoich regularnie planowanych posiedzeń Rada IIHF dokonała przeglądu aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa związanych z ponownym włączeniem rosyjskiej i białoruskiej reprezentacji narodowej oraz klubów z tych krajów do zawodów odbywających się pod szyldem IIHF. Na podstawie dokładnej analizy Rada IIHF stwierdziła, że ponowne włączenie drużyn rosyjskich i białoruskich do zawodów IIHF nie byłoby jeszcze bezpieczne. W związku z tym Rosja i Białoruś nie wezmą udziału w rozgrywkach IIHF w sezonie 2024/2025. Decyzja ta będzie dotyczyć także udziału białoruskiej kadry w finałowej rundzie kwalifikacyjnej do igrzysk olimpijskich, która zostanie rozegrana w sierpniu 2024 roku" - informowała IIHF w oficjalnym komunikacie.