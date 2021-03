Polski Związek Hokeja na Trawie zawiesił wszystkie rozgrywki

Polski Związek Hokeja na Trawie z powodu wprowadzenia przez rząd nowych obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa postanowił zawiesić rozgrywki młodzieżowe i seniorów do 9 kwietnia. W sobotę kluby superligi miały rozegrać pierwsze mecze na otwartych boiskach.

Jak powiedział PAP prezes związku Jacek Sobolewski, decyzja została podyktowana przede wszystkim trudną sytuacją w kraju i odpowiedzialnością za zdrowie uczestników meczów ligowych.



"Mamy dziś znów ponad 35 tysięcy zakażeń koronawirusem, za chwilę zabraknie rąk do leczenia. Czuję się odpowiedzialny i nie chcę dostarczać szpitalom kolejnych pacjentów. Sam zresztą byłem już zarażony covidem. Jak się coś złego wydarzy, to do mnie będą mieć pretensje, że niepotrzebnie narażaliśmy zawodników" - tłumaczył sternik PZHT.



Jak dodał, odwołanie najbliższych spotkań nie powinno zaburzyć terminarza rozgrywek.



"W tym przypadku chodzi tylko o odwołanie meczów z najbliższego weekendu, bo ten świąteczny i tak jest wolny. W superlidze możemy zagrać w środku tygodnia, możemy wydłużyć sezon. Nie zabraniamy natomiast zawodnikom i klubom trenować i prowadzenia aktywności fizycznej" - podkreślił Sobolewski.



Według nowego terminarza PZHT, hokeiści na otwarte boiska wrócą 10 i 11 kwietnia. W superlidze mężczyzn do rozegrania są jeszcze dwie kolejki z rundy jesiennej.



Marcin Pawlicki



