Ostatni dzień zmagań w Sosnowcu podczas mistrzostw świata dywizji 1A zapowiadał się niezwykle emocjonująco. Każde z trzech spotkań miało duże znaczenie dla końcowych wyników.

Po czterech spotkaniach Biało-Czerwoni wciąż byli w grze o awans, ale nie wszystko zależało od nich. Był jeden scenariusz, w którym Polacy zostaliby wyeliminowani z walki o 2. miejsce w tabeli jeszcze zanim wyszliby na taflę, by zmierzyć się z Litwinami.

Gdyby Francja wygrała za trzy punkty (bez dogrywki i karnych) z niepokonanym dotychczas Kazachstanem, a później Ukraina nie zdobyła kompletu "oczek" w starciu z Japonią (brak wygranej w regulaminowym czasie gry), gospodarze MŚ nie mieliby już szans na awans.

Dlatego od samego południa oczy polskich kibiców zwrócone były na Sosnowiec, gdzie na początek piątkowej rywalizacji zmierzyły się drużyny Francji i Kazachstanu. Obie drużyny to spadkowicze z elity, ale na polskim lodowisku znacznie lepiej radzili sobie ci drudzy. Kazachstan jeszcze przed piątkowym starciem był już pewny powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Z kolei Francuzi, za sprawą porażki w regulaminowym czasie gry z Ukrainą 2:3 i wygranej z Polską dopiero po karnych 3:2, mocno skomplikowali sobie sytuację. By wciąż realnie myśleć o awansie, potrzebowali w piątek zwycięstwa z Kazachstanem za trzy punkty. Wygrana po dogrywce albo karnych ograniczała ich szanse do minimum.

Dla Trójkolorowych spotkanie miało ogromne znaczenie. Kazachstan mógł mecz potraktować znacznie spokojniej. Pojedynek nie był jednak wielkim widowiskiem. Przez długi okres czasu z lodowiska w Sosnowcu wiało nudą. Dość powiedzieć, że w dwóch pierwszych tercjach nie padła żadna bramka.

Francuzi ruszyli do ataku. Oto co ten wynik oznacza

W ostatnich 20 minutach Francuzi nie mieli jednak już nic do stracenia. Można było spodziewać się z ich strony ataku od samego początku trzeciej tercji i taki scenariusz się ziścił. Przez kilka minut na wysokości zadania stawał jeszcze bramkarz Kazachstanu, ale i on - na 14 minut przed końcem meczu - skapitulował. Francuzi objęli prowadzenie 1:0.

Reprezentanci Kazachstanu, mimo że o nic już nie walczyli, podjęli rękawice. Szybko doprowadzili do wyrównania. Francuzi znów mocno oddalili się od awansu i musieli zaryzykować. Na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry wycofali bramkarza, ale nic to nie dało.

Po regulaminowym czasie gry był remis 1:1. Francuzi stracili już co najmniej punkt, a taki wynik oznaczał, że już na pewno Polacy mieli wszystko w swoich rękach. Zwycięstwo za trzy punkty (bez dogrywki i karnych) z Litwą (początek o 19:30), zagwarantuje Biało-Czerwonym awans do elity.

Ostatecznie hokeiści z Kazachstanu wygrali po zaciętych rzutach karnych 3:2 i cały mecz 2:1.

Francja - Kazachstan 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, k 2:3)

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie Art Service PAP

Hokejowa reprezentacja Francji Xavier Laine Getty Images

Hokejowa reprezentacja Kazachstanu Xavier Laine Getty Images

