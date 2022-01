W tych rozgrywkach - z udziałem mocnych klubowych ekip z Austrii, Kazachstanu, Węgier, Słowacji i Włoch - Polki występują od trzech lat. W tym sezonie pod szyldem Silesian Metropolis Katowice. Zespół z Budapesztu wygrał dotąd wszystkie siedem swoich spotkań, a biało-czerwone zwyciężyły w czterech z jedenastu meczów.

Polki przygotowują się do wiosennych mistrzostw świata Dywizji 1B, które rozegrane zostaną w Katowicach.

Trener Zbigniew Wróbel zastąpił Słowaka Ivana Bednara, którego wygasający w grudniu kontrakt nie został przedłużony przez polską federację.

Reklama

Polski hokej szykuje się na mistrzostwa świata

Najważniejszą imprezą dla drużyny będą dwukrotnie przekładane z powodu pandemii MŚ Dywizji IB, które w dniach 8-14 kwietnia zostaną rozegrane na lodowisku w Katowicach-Janowie. Rywalami drużyny trenera Wróbla będą reprezentacje Chin, Kazachstanu, Korei Południowej, Słowenii i Włoch. Celem gospodarzy będzie awans do wyższej dywizji.

Jesienią Polki pod wodzą Bednara rozegrały turnieje kwalifikacyjne do igrzysk w Pekinie. Wygrały w październiku na bytomskim lodowisku zawody pierwszej rundy. Pokonały łatwo Turcję 12-0 i Meksyk 8-1, a w decydującym meczu Holandię 3-2, choć przegrywały już 0-2. To dało im - po raz pierwszy w historii - przepustkę do finału eliminacji. W czeskim Chomutowie przegrały jednak z Węgierkami 1-11, Czeszkami 0-16 i Norweżkami 1-7.

oprac. rana