Przedostatnie miejsce w rankingu ligowym hokejowej Ligi Mistrzów będzie zajmowała Polska po sezonie 2019-20. Licząc same obecne rozgrywki, dzięki występom GKS-u Tychy, udało się wyprzedzić cztery ligi.

Po zakończeniu fazy grupowej hokejowej Ligi Mistrzów znamy już klasyfikację ostateczną po sezonie 2019-20 na niższych miejscach rankingu, w którym notowane są ligi w niej rające. Wszystko dlatego, że klub z żadnego z krajów znajdujących się na miejscach 8-13 nie awansował do fazy pucharowej, a więc swojego dorobku w tych rozgrywkach już one nie poprawią.



Ostatecznie więc Polska zajmie miejsce 12. wśród 13 klasyfikowanych krajów. Po raz pierwszy w rankingu po całym sezonie udało nam się uniknąć ostatniej pozycji, na którą spadła Dania. Nie zmieniło się to, mimo zwycięstwa mistrza Danii, Rungsted Seier Capital, w ostatniej kolejce fazy grupowej. Duński zespół zdobył bowiem tylko trzy punkty, podczas gdy GKS Tychy uzbierał cztery. Dzięki temu nasz kraj dostał do rankingu na tyle dużo "oczek", że w klasyfikacji za ostatnie czterolecie jesteśmy przed Duńczykami. Co prawda oba kraje mają tyle samo punktów za cztery lata (133), ale w takim przypadku o wyższym miejscu decyduje zdobycz z ostatniego liczonego sezonu, czyli tego, który dla drużyn odpadających po fazie grupowej już się zakończył.



W klasyfikacji za same rozgrywki 2019-20 pozostaliśmy na dziewiątym miejscu zajmowanym po poprzedniej kolejce. Tak, jak pisaliśmy przed tygodniem, dzięki zdobyczom GKS-u Tychy udało się w tym roku wyprzedzić nie tylko Danię, ale także Francję, Norwegię i Słowację, których mistrzowie uzbierali skromniejszy dorobek od tyszan. Francuzi, Słowacy i Norwegowie nadal jednak wyprzedzają nas w całym rankingu za 4 lata dzięki lepszym wynikom w poprzednich sezonach.



Ranking ligowy hokejowej Ligi Mistrzów jest używany do przydzielania liczby miejsc dla poszczególnych lig w kolejnych edycjach rozgrywek. Więcej niż jeden zespół mogą wystawić ligi z państw zajmujących miejsca 1-6. Pozostałe mają prawo do jednego uczestnika, chyba że drugi zakwalifikuje się z Pucharu Kontynentalnego.



Na czele klasyfikacji po ostatniej kolejce fazy grupowej także nie doszło do istotnych zmian. W tym sezonie w fazie grupowej Hokejowej Ligi Mistrzów najlepiej zaprezentowały się drużyny z Niemiec, które w komplecie zakwalifikowały się do rundy pucharowej. Pozwoliło to Niemcom awansować na trzecie miejsce w rankingu za cztery ostatnie sezony, a jeśli tę pozycję nasi zachodni sąsiedzi utrzymają, to w kolejnych rozgrywkach będą mogli wystawić już nie trzy, a cztery zespoły. Według stanu na dziś zyskaliby jedno miejsce kosztem Finlandii, której drużyny w grupie się w tym sezonie nie popisały. Wystartowały cztery, a tylko Tappara Tampere awansowała do 1/8 finału. Kosztowało to Finlandię spadek na piątą pozycję w rankingu.

Na szczycie klasyfikacji za cztery ostatnie lata pozostaje Szwecja przed Szwajcarią. Jeśli będzie tak do końca sezonu, to również w kolejnych rozgrywkach będą miały prawo wystawienia do rywalizacji w hokejowej LM pięciu przedstawicieli. Szwedzka "piątka" w komplecie zameldowała się w 1/8 finału w tym sezonie, a Szwajcarom udało się wprowadzić do fazy pucharowej cztery z pięciu drużyn. Czwartą pozycję w rankingu zajmują Czechy, którym pozostały jeszcze dwie drużyny i to te niżej notowane w ostatnim sezonie Tipsport extraligi, bo zupełnie nieoczekiwanie już po fazie grupowej odpadli mistrzowie (Oceláři Trzyniec) i wicemistrzowie (Bílí Tygři Liberec) Czech.



Ostatnie miejsce z lig założycielskich hokejowej Ligi Mistrzów, czyli szóste zajmuje EBEL. Jej wszystkie drużyny już jednak w tym sezonie z rywalizacji odpadły. Najwyżej notowanym krajem spoza założycieli jest Białoruś, która mocno skorzystała na awansie Junosti Mińsk do fazy pucharowej i jest teraz na siódmej pozycji.

Ranking ligowy hokejowej Ligi Mistrzów za sezon 2019-20 po fazie grupowej:

1. Niemcy

2-3. Szwajcaria i Szwecja

4-5. Białoruś i Czechy

6. Finlandia

7-8. Austria i Wielka Brytania

9. POLSKA

10-12. Dania, Francja i Słowacja

13. Norwegia



Ranking ligowy hokejowej Ligi Mistrzów za cztery ostatnie sezony (w tym faza grupowa sezonu 2019-20):

1. Szwecja - 244 pkt

2. Szwajcaria - 231

3. Niemcy - 222

4. Czechy - 210

5. Finlandia - 207

6. Austria - 192

7. Białoruś - 185

8. Wielka Brytania - 148

9. Francja - 144

10. Słowacja - 144

11. Norwegia - 134

12. POLSKA - 133

13. Dania - 133