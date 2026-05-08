Z mistrzostw świata dywizji 1A w Sosnowcu do elity awansują dwie drużyny. Pewna awansu jest już reprezentacja Kazachstanu. Spadkowicz z najwyższej klasy rozgrywkowej był faworytem zmagań w Polsce i ze swojej roli wywiązuje się. Hokeiści z Kazachstanu wygrali na razie wszystkie spotkania.

Mała tabela. Polacy najlepsi

O drugie miejsce, także premiowane awansem, wciąż są w grze trzy reprezentacje: Polska, Francja oraz Ukraina. W czterech meczach wszystkie te trzy drużyny zgromadziły po 7 punktów. W takim przypadku o kolejności decyduje tzw. mała tabela, uwzględniająca tylko wyniki między zainteresowanymi ekipami.

Z grona tej trójki najlepszy bilans mają Polacy (wygrana z Ukrainą za trzy punkty i punkt za porażkę po rzutach karnych z Francją) i to właśnie Biało-Czerwoni przed ostatnią kolejką zmagań w MŚ zajmują 2. miejsce w tabeli, premiowane awansem do elity.

Decydujące rozstrzygnięcia zapadną w piątek 8 maja. Jako ostatni na taflę wyjdą Polacy, którzy o godzinie 19:30 zmierzą się z Litwą. Wcześniej, o 12:30, pewny awansu Kazachstan zagra Francją, a o godzinie 16:00 Ukraina zmierzy się z Japonią. Oba te spotkania są ważne dla gospodarzy turnieju.

Taki scenariusz wyeliminowałby Polaków z walki o awans

Jest bowiem jeden scenariusz, który jeszcze przed wieczornym meczem wyeliminowałby Biało-Czerwonych z walki o awans. Gdyby Francja za trzy punkty pokonała Kazachstan, a Ukraina nie zdobyła kompletu punktów w meczu z Japonią, wówczas Polacy stracą szanse na zajęcie 2. miejsca.

Każde inne wyniki w tych dwóch spotkaniach spowodują, że Biało-Czerwoni staną przed ogromną szansą awansu i będą potrzebować tylko albo aż zwycięstwa za trzy punkty (w regulaminowym czasie) z Litwą.

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie Art Service PAP

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie Polski Hokej materiały prasowe

Pekka Tirkkonen Art Service PAP

RC Strasbourg - Rayo Vallecano. Skrót meczu Polsat Sport