Polska hokeistka Kamila Wieczorek twarzą historycznego wydarzenia w Szwajcarii

Kamila Wieczorek, reprezentantka Polski w hokej na lodzie, będzie miała okazję wziąć udział w historycznym dla szwajcarskiego hokeja wydarzeniu. Co więcej, Polka została twarzą całej imprezy i promuje ją swoim wizerunkiem na plakatach.

3 stycznia na terenie Centrum Sportowego w Gstaad zostanie rozegrany pierwszy w kobiecej lidze szwajcarskiej Zimowy Klasyk. To mecz z gatunku hokejowych rywalizacji pod gołym niebem zapoczątkowanych w Ameryce i stosowanych na szeroką skalę w najlepszej lidze świata NHL.

- Nie mam pojęcia jak to się stało, że znalazłam się na plakacie, ale z jednej strony to miłe uczucie a z drugiej każdy mógł tam być chodzi o promocje klubu. Jeszcze nie myślałam jak to będzie wyglądać. Nigdy w życiu nie grałam pod gołym niebem, ale zakładam ze będzie bardzo zimno, bo to lodowisko znajduje się pomiędzy górami - powiedziała 23-letnia hokeistka dla Interii.

Zdjęcie Plakat promujący wydarzenie z udziałem Kamili wieczorek / ev-bomothun.ch / ev-bomothun.ch / INTERIA.PL

Grająca na pozycji prawoskrzydłowej Wieczorek od 2017 roku występuje w klubach zagranicznych. Ma za sobą udany okres gry w Popradzkich Liskach na Słowacji (aż 76 goli i łącznie 144 punkty w sezonie 2017/18. Później występowała w Danii w ekipie Hvidovre, w szwedzkim Malmo Redhawks, a od dwóch lat przywdziewa barwy EV Bomo Thun.

Wieczorek to także podpora kobiecej reprezentacji Polski. W mistrzostwach świata Dywizji IB w 2019 roku była najlepiej asystującą zawodniczką turnieju. W tym sezonie polskie hokeistki nie zagrają w mistrzostwach świata - Władze światowego hokeja poinformowały o odwołaniu wszystkich imprez mistrzowskich niższego szczebla, czyli turniejów dywizji I-IV kobiet, mężczyzn i juniorów.