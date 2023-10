Polscy kibice zdumieli świat. Szybka reakcja Czechów na polską inwazję

W mistrzostwach świata elity w hokeju na lodzie bierze udział wiele państw, które walczyć będą o złoto i tytuł. Polska jest w tym gronie beniaminkiem, który wraca do najwyższej światowej ligi hokeja po ponad 20 lat. Tym większym zaskoczeniem jest to, co zrobili z przyszłorocznymi mistrzostwami świata polscy kibice. Nic dziwnego, że gospodarze mistrzostw, czyli Czesi, od razu zareagowali