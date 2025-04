Polscy hokeiści walczą na mistrzostwach świata o powrót do Elity. Transmisje w kanałach Polsat Sport i streamingu Polsat Box Go

To już drugi rok z rzędu, gdy fani hokeja mogą oglądać najważniejszy turniej reprezentacyjny w kanałach telewizyjnych i streamingu Polsatu. Rok temu setki tysięcy widzów emocjonowały się pierwszym od ponad 20 lat występem Biało-Czerwonych w turnieju Elity. Reprezentacja Polski w dobrym stylu postawiła się potęgom pokroju Stanów Zjednoczonych czy Francji i zapunktowała z ówczesnym medalistą światowego czempionatu - Łotwą. W 2025 roku Polacy walczą o powrót do grona najmocniejszych drużyn, ale oprócz kadry trenera Roberta Kalabera, apetyt na to mają także m.in. Brytyjczycy czy Włosi.

7 dni, 6 drużyn, 15 meczów i walka o każdy punkt

Hokejowe mistrzostwa świata Dywizji 1A zaczynają się 27 kwietnia i potrwają do 3 maja. Oprócz Polaków w turnieju udział wezmą jego gospodarze - Rumuni, a także Brytyjczycy, Włosi, Japończycy i Ukraińcy. Każda z sześciu reprezentacji rozegra po pięć spotkań, co daje ogólną liczbę 15 meczów na przestrzeni zaledwie tygodnia. Wszystkie reprezentacje klasyfikowane są we wspólnej tabeli, z której dwie najlepsze awansują do Elity, a najsłabsza spadnie do Dywizji 1B.