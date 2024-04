Polak z wielką szansą na grę w NHL. Zostanie wybrany? „To są piękne historie”

- Nie zwracam na to uwagi, draft to byłby dla mnie tylko dodatek. Teraz celem numer jeden jest wyjazd na mistrzostwa świata, choć draft na pewno będą oglądał, bo sporo moich kolegów i przeciwników będzie wysoko. Jak pojawi się moje nazwisko, to oczywiście będę zadowolony, ale szczerze? Nawet za bardzo nie wgłębiałem się w zasady draftu.

- Chcę dać z siebie wszystko, ale przede wszystkim muszę tam pojechać. A jak to się uda, to od meczu do meczu, od zmiany do zmiany, będę dawał z siebie maksa. Muszę zrobić wszystko, by po MŚ na spokojnie sobie usiąść i powiedzieć, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Nie mogę mieć wyrzutów, że mogłem przyłożyć się do czegoś lepiej. Muszę dać 100 proc.