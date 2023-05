Polacy wracają do elity. Kapitalna akcja "Biało-Czerwonych"

Po tym jak w środę podopieczni Roberta Kalabera rozgromili Koreę Południową aż 7:0 , pozostał im ostatni krok do tego, by awansować na mistrzostwa świata Elity. Polacy plasowali się przed spotkaniem na drugim miejscu, ze stratą punktu do liderującej Wielkiej Brytanii i przewagą punktu nad Włochami. Sprawiło to, że w przypadku triumfu w starciu z Rumunią awans do elitarnego grona po 21 stałby się faktem.