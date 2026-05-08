Polacy walczyli o awans do elity. Emocje w Sosnowcu. Koniec marzeń Biało-Czerwonych

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie do Sosnowca przyjechała z jasnym celem. Tym było zapewnienie sobie awansu do mistrzostw świata elity. Aby tak się stało Biało-Czerwoni w rywalizacji w turnieju dywizji 1A potrzebowali zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w końcowej tabeli.

Faworytami do pewnego awansu od początku byli Kazachowie. Ci ze swojej roli wywiązali się doskonale. Jeszcze przed ostatnim spotkaniem Biało-Czerwonych byli oni pewni awansu do elity z pierwszego miejsca. Ci również znali drogę, która zaprowadzi ich prosto do elity hokeja.

Polacy walczyli o elitę. Smutny koniec

Z racji na wyniki wcześniejszych spotkań jasne było, że Polacy potrzebują tylko i aż wygranej za trzy punkty (w regulaminowym czasie gry) z Litwinami. Ci również mieli jednak swoje zadanie. Potrzebowali zdobyć, choćby punkt, aby uniknąć spadku do dywizji B. To wszystko zapowiadało wielkie widowisko.

Faworytami byli Polacy. Pierwsza tercja nie ułożyła się jednak zbyt dobrze dla naszego zespołu. Biało-Czerwoni aż jedenastokrotnie uderzali na bramkę rywali, ale krążek ani razu nie wpadł do siatki. Z kolei Litwini takich prób mieli o jedną mniej. Byli jednak minimalnie skuteczniejsi, bo zdołali strzelić jednego gola.

Druga tercja przez długi czas nie układała się dla naszego zespołu tak, jakby chcieli Polacy. W 18. minucie tercji w końcu udało się złamać opór bramkarza Litwy. Gola na 1:1 strzelił Patryk Krężołek. Dzięki temu nasza kadra potrzebowała wygrać trzecią tercję tylko jednym golem.

Trzecia tercja przebiegała bardzo podobnie. Polacy mieli wyraźną przewagę, oddawali strzały, ale znakomicie spisywał się bramkarz. Końcówkę Biało-Czerwoni rozgrywali sześciu na czterech, ale nawet to nie pozwoliło złamać litewskiej defensywy. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył się wynikiem 1:1.

Taki rezultat oznaczał nie tylko dogrywkę, ale przede wszystkim koniec marzeń Polaków o awansie do elity. W dodatkowym czasie gry Litwini wyprowadzili jeden groźny atak, ale tyle wystarczyło. Krążek wpadł do polskiej bramki. Mecz zakończył się wygraną gości 2:1. Litwini uchronili się także przed spadkiem.

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie Art Service PAP

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie Polski Hokej materiały prasowe

Złota z Pekinu w hokeju kobiet podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 będzie broniła Kanada GABRIEL BOUYS AFP

Roman Kosecki zażartował z Mbappe. "Ciekawe, czy wygra Ligę Mistrzów" Polsat Sport