Podczas gdy pierwsza reprezentacja naszego kraju przygotowuje się do hokejowych mistrzostw świata elity, które już 10 maja rozpoczną się w Czechach, ich młodsi koledzy bardzo dobrze poradzili sobie w czempionacie dywizji IIA U18, gdzie "Biało-Czerwoni" rozbili kolejnych rywali i przed ostatnią kolejką zapewnili sobie promocję do dywizji IB. A to już kolejny krok, żeby znów móc rywalizować z najlepszymi ekipami świata.