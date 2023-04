Polacy postawili się gospodarzom mistrzostw świata. Pechowa końcówka meczu

MŚ w hokeju. Polska przegrywała po dwóch tercjach

Polska przegrała z Wielką Brytanią

W trzeciej tercji Polacy ponownie doszli do głosu. Najpierw na listę strzelców wpisał się Zygmunt, a dziewięć minut później do remisu doprowadził Wałęga. To oznaczało emocjonującą końcówkę, w której byliśmy świadkami dwóch trafień. Najpierw bramkę na 4:3, na 1,5 minuty przed końcem czasu gry, strzelił Hammond, a później do wyrównania doprowadził Fraszko. Wynik 4:4 oznaczał, że konieczne było rozegranie dogrywki - tę po bramce Lake'a wygrali Brytyjczycy.