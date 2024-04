Polacy bezradni w rywalizacji z Brytyjczykami. Pierwszy sprawdzian oblany

Druga tercja pogrążyła Polaków. Brytyjczycy skutecznie bronili dostępu do bramki

Pierwsza tercja zakończyła się bezbramkowym remisem, choć na lodowisku wyraźnie dominowali Brytyjczycy. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. Po przerwie faworyci dość szybko przełamali obronę biało-czerwonych i trafili do siatki. A dokładnie uczynił to Josh Batch w 5. minucie drugiej tercji. Niestety zaraz przed końcem drugiej tercji nadszedł kolejny cios.