Po radości z awansu hokeistów przychodzi lęk. A jeśli nas zmiotą z lodu?

Polska staje przed historyczną szansą

Otóż odpowiedź na to pytanie nie jest wcale tak jednoznacznie przecząco, bowiem Polacy trafiają do elity akurat wtedy, gdy otwiera się przed nimi wielka szansa. Z rywalizacji wyrzucono bowiem Rosję i Białoruś w ramach sankcji za agresję na Ukrainę. Nie wiadomo, kiedy wrócą i niewiele wskazuje na to, by miało się to stać w 2024 roku, To już oznacza, że Polsce odpadają dwa rywale, z którymi ciężko byłoby wygrać. Z Rosją to w zasadzie niemożliwe, natomiast Białoruś to zespół, z którym biało-czerwoni wygrali w 2021 roku w rywalizacji o igrzyska w Pekinie. Była to wielka sensacja, pokazująca że drużyna z dawnej szerokiej czołówki światowej jest teraz w zasięgu Polski.