Piszą o wstydzie, jeśli nie awansują. Polacy utrą nosa gigantowi? "Potrafiliśmy już to zrobić"

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

- Faworytami na papierze nie jesteśmy, aczkolwiek nie odbieram nam szans - mówi dla Interia Sport przed hitem MŚ dywizji 1A w Sosnowcu Mateusz Czerkawski. Legenda polskiego hokeja wskazuje atuty Polaków w starciu z mocnym Kazachstanem. Tymczasem media rywali jeszcze przed turniejem były praktycznie pewne awansu swojej drużyny do elity.

article cover
Mecz Polska - Francja, w miniaturze Mariusz CzerkawskiAnita Walczewska/Dzien Dobry TVN/East NewsGetty Images

Od soboty (2 maja) trwają w Sosnowcu mistrzostwa świata dywizji 1A w hokeju na lodzie. To bezpośrednie zaplecze elity. Dwie najlepsze drużyny z zawodów na Śląsku ponownie awansują na hokejowe salony.

W grze o awans wciąż są Polacy, ale utrudnili sobie zadanie po poniedziałkowej porażce w rzutach karnych (2:3) ze spadkowiczem z elity, reprezentacją Francji. Jeśli gospodarze chcą zachować realne szanse na awans, to we wtorkowy wieczór (początek meczu o 19:30) muszą pokonać Kazachstan, czyli drużynę jeszcze silniejszą od Trójkolorowych.

Zobacz również:

Mistrzostwa świata dywizji IA: Mecz Francja - Polska w Sosnowcu
Hokejowe MŚ Dywizji IA

Dreszczowiec w walce o elitę z Francuzami, złoty gol anulowany. Karne zdecydowały w meczu Polaków

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

Kazachskie media pewne swego. Polacy sprawią sensację? Oto ich atuty

"Brak awansu będzie wielkim wstydem kazachskiego hokeja" - pisały tamtejsze media jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji w Sosnowcu. Na siłę wtorkowego rywala Polaków zwraca uwagę Mariusz Czerkawski. Jednocześnie legenda polskiego hokeja, były zawodnik najsilniejszej ligi na świecie NHL, nie przekreśla szans miejscowych, wskazując ich największe atuty.

- Faworytami na papierze nie jesteśmy, aczkolwiek nie odbieram nam szans. Kazachstan ma aż 17 zawodników z KHL, czyli drugiej najmocniejszej hokejowej ligi na świecie. Wiele przemawia za nimi, ale Polacy też mają swoje argumenty. Są ambitni, mają ogromną chęć do walki i przede wszystkim znakomitą publikę za sobą - podkreśla dla Interia Sport Mariusz Czerkawski.

- Wierzę, że walka będzie do ostatniej minuty. Musimy dać sobie szansę. Potrafiliśmy już wygrać z Kazachstanem, więc dlaczego tego nie powtórzyć? - dodaje.

Były reprezentant Polski ma na myśli 2020 rok i sensacyjne zwycięstwo Polaków nad Kazachstanem 3:2, i to w Astanie, które pozwoliło Biało-Czerwonym awansować do głównych kwalifikacjach o wyjazd na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022.

Na razie w Sosnowcu Polacy rozegrali dwa spotkania. Na inaugurację, nie bez problemów, ale wygrali 3:2 z Ukrainą, która także przed turniejem zgłaszała aspirację walki o awans. Później przyszła wspomniana porażka przy karnych 2:3 z Francją. Tym samym bilans Biało-Czerwonych po dwóch meczach to 4 na 6 możliwych punktów.

- Wyróżniłbym jedność, z jaką grają Polacy. Widać drużynę, nie ma indywidualności. Jest walka jeden za drugiego, znakomite powroty po stracie. Błędy oczywiście się zdarzają, może nie zawsze zawodnicy są tak skuteczni jak byśmy marzyli, ale widać jedność i poświęcenie. Do tego dochodzi znakomita gra bramkarza - analizuje Mariusz Czerkawski.

Polska żyje hokejem jak za dawnych lat. Legenda pod wrażeniem

Wtorkowy mecz gospodarzy, podobnie jak wcześniejsze starcie, obejrzy komplet kibiców. Fani tworzą w Sosnowcu znakomitą atmosferę i udowadniają, że powierzenie organizacji mistrzostw zaplecza elity Polsce było strzałem w dziesiątkę.

- Hokej fajnie się ogląda. Widać po kibicach, że są przeszczęśliwi, że mogą wybrać się na takie zawody. Na pewno jest to dyscyplina, która przy odpowiednim wsparciu, szybko może iść do przodu. Widać, że Polacy pokochali hokej i jest szansa na to, żeby ta dyscyplina znów była tak rozpoznawalna w naszym kraju jak za najlepszych lat, gdy miliony oglądały transmisje telewizyjne z meczów kadry - podkreśla legenda polskiego hokeja dla Interia Sport.

Kazachstan do tej pory rozegrał dwa spotkania na MŚ, z najsłabszymi drużynami w stawce. Pokonał Litwę 4:1 i Japonię 6:0.

Rozmawiał Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport

Zobacz również:

Kanały Polsat Sport pokażą hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w Sosnowcu
Hokej

Kanały Polsat Sport pokażą hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w Sosnowcu

Grupa hokeistów w biało-czerwonych strojach świętuje zdobycie bramki, obejmując się nawzajem na lodowej tafli, widoczne nazwiska i numery na plecach zawodników, w tle zarys bramki hokejowej.
Reprezentacja Polski w hokeju na lodzieArt ServicePAP
Pekka Tirkkonen
Pekka TirkkonenArt ServicePAP
Grupa kibiców ubranych w biało-czerwone stroje i akcesoria, skupionych na wydarzeniu sportowym, niektórzy z wymalowanymi twarzami i flagami Polski.
Kibice reprezentacji PolskiArt ServicePAP
Espanyol Barcelona - Real Madryt. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja