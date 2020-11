Słoweniec Nik Zupanczicz nie jest trenerem ekstraligowych hokeistów Re-Plast Unii Oświęcim. 52-latek złożył dymisję, która została przyjęta przez władze klubu.

Zdaniem szkoleniowca jego już były zespół nie gra ostatnio tak jak powinien.

- Wydaje mi się, że wyczerpałem już wszystkie narzędzia do tego, by pomóc zawodnikom. Gracze ponoszą odpowiedzialność za to, co robią na lodzie, ale trener powinien być w stanie zmienić pewne rzeczy i naprowadzić je na właściwe tory - powiedział szkoleniowiec cytowany przez oficjalną stronę Unii.

Na razie drużynę będzie prowadził dotychczasowy asystent Słoweńca, Czech Michal Fikrt. Zupanczicz został szkoleniowcem Unii 19 czerwca 2019 r.