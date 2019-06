Słowak Roman Stantien zrezygnował z prowadzenia drużyny hokejowej Re-Plast Unia Oświęcim. 21 maja trener podpisał z klubem dwuletni kontrakt. Jednak władze Unii zgodziły się na jego odejście, gdyż otrzymał on ofertę pracy w Slovanie Bratysława.

Zdjęcie Trener Roman Stantien i prezes Paweł Kram /INTERIA.PL

- Tłumaczył nam, że jest to dla niego życiowa szansa - powiedział Paweł Kram, prezes spółki Oświęcimski Sport, która opiekuje się drużyną ekstraligi.

Według jego informacji nowy trener zespołu powinien być znany w ciągu dwóch, trzech dni.



Jeden z najpoważniejszych kandydatów chciał przyjechać do Oświęcimia w piątek, by podpisać kontrakt. Jednak władze Unii nie chcą tyle czekać. Kram nie zdradził jego nazwiska ani innych potencjalnych następców Stantiena.

Unia w końcowej klasyfikacji sezonu 2018/19 zajęła ósme miejsce, jednak była o krok od sprawienia sensacji i awansu do półfinału play off. W ćwierćfinałowej rywalizacji do czterech zwycięstw prowadziła z Tauronem KH GKS Katowice 3-2, a szóste spotkanie rozegrano w Oświęcimiu. Mecz oglądało 3000 osób, zaś po pierwszej tercji było 1-0. Ostatecznie katowiczanie wygrali 4-2 i okazali się także lepsi w siódmym meczu (3-1).



Rafał Czerkawski