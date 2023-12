Nadal trudno mi zrozumieć, co się stało, że uderzenie w słupek bramki było tak mocne, jak było, a konsekwencje stały się tak poważne. Nie tylko jestem zmuszona zaprzestać gry w hokeja, co przez wiele lat stanowiło dużą część mojego życia, ale być może będę zmuszona do siedzenia na wózku inwalidzkim przez resztę życia. Kontuzja, której doznałam w zeszły piątek po zderzeniu ze słupkiem bramki, spowodowała paraliż od klatki piersiowej w dół i ograniczoną funkcję rąk i dłoni. To jest rzeczywistość, w której próbuję się odnaleźć. Rozumiem, że czeka mnie teraz długa i ciężka walka z moim ciałem oraz najtrudniejszy mecz w moim życiu. Teraz muszę skupić całą swoją energię na rehabilitacji, aby móc jak najlepiej wrócić do zdrowia. Dlatego ja i HV71 nie pozostawimy dalszych komentarzy na temat moich obrażeń lub sytuacji i proszę was wszystkich o okazanie uwagi i szacunku dla mnie i mojej rodziny. Ta sytuacja jest oczywiście do bani, ale nie boję się podjąć walki. Nie wiem, co zrobię dalej, ale wiem, że będzie cholernie niesamowicie

~ napisała na swoim profilu na Instagramie.