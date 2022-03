Na południowo-wschodnim terytorium Rosji w mieście Chabarowsk, odbył się mecz hokeja juniorskiej drużyny Amurskije Tigry Chabarowsk. Amur Chabarowsk to klub grający w Kontynentalnej Hokej Lidze, drugich co do "siły i znaczenia" rozgrywek hokejowych świata. Jej juniorska ekipa występuje w MHL, którą można nazwać młodzieżową KHL.

Wojna w Ukrainie. Kibicowskie wsparcie dla Władimira Putina

Z punktu widzenia działań wojennych na Ukrainie ciekawsze od wydarzeń na lodowisku w spotkaniu młodzieżowców, było zachowanie zgromadzonej publiczności. Nierzadkim widokiem były transparenty popierające działania Władimira Putina. Z dumą prezentowano te sceny na oficjalnym profilu klubowym Amura:

"Jesteśmy tu dla Putina", "Wspieramy Rosję", "Putin to nasz prezydent", "To dla naszych chłopców", "Głosuję na Putina", "Młodzi za Putinem" - to tylko część z haseł dumnie pokazywanych przez kibiców na meczu w młodzieżowej KHL. Zmontowano z tych sytuacji specjalne wideo i zamieszczono mnóstwo zdjęć.

W publikacji materiałów z tego meczu dopisano na klubowym profilu "Nasi kibice są patriotami! Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy być zjednoczeni. Tylko razem jesteśmy silni i niezwyciężeni" - napisano.

Światowa społeczność hokeja potępiła rosyjski atak militarny na Ukrainę. IIHF zawiesił wszystkie drużyny z Białorusi i Rosji, a także odebrał tym federacjom prawa uczestnictwa i organizacji jakichkolwiek zawodów.

Hokejowa społeczność potępiła atak militarny na Ukrainę