Ogłoszono decyzję ws. Rosjan. Afera na całego. "To spisek Europy"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W środę Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) podtrzymała zawieszenie reprezentacji Rosji w większości turniejów w sezonie 2026/2027. Informacja ta została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej organizacji. Rosyjscy eksperci od razu postanowili ją skomentować.

Grupa kibiców trzymających dużą rosyjską flagę podczas meczu hokeja na lodzie.
Rosyjska flaga na meczu hokejaTASSNewspix.pl

Reprezentacja Rosji w hokeju na lodzie jest oficjalnie zawieszona od 28 lutego 2022 roku. Ostatnio tamtejsza federacja znów próbowała starać się o udział w nadchodzących turniejach. Chodzi m.in. o mistrzostwa świata w przyszłym roku.

30 lipca na stronie Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) ogłoszono decyzję. "Na niedawnym spotkaniu Rada dokonała przeglądu i omówiła ocenę każdego z Mistrzostw IIHF z osobna, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, ochronę, wykonalność operacyjną i integralność sportową w kontekście wnioskowanego udziału RIHF. Po tym przeglądzie Rada ustaliła, że Rosja nie będzie mogła uczestniczyć w poniższych Mistrzostwach IIHF w sezonie 2026-2027 ze względu na utrzymujące się obawy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony i integralności sportowej" - napisano.

Mowa o turniejach mężczyzn, juniorów, kobiet U-18 i mężczyzn U-18. Każdy z nich odbędzie się w 2027 roku. Kwestia udziału reprezentacji Rosji w Mistrzostwach Świata Kobiet 2027 zostanie rozpatrzona oddzielnie, w listopadzie. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na podstawie bieżącej sytuacji i oceny potencjalnych zagrożeń.

Rosjanie są wściekli na IIHF. Mówią o spisku

Po ogłoszeniu komunikatu w rosyjskim środowisku hokejowym zawrzało. Dwukrotny mistrz olimpijski Aleksandr Kożewnikow skomentował postanowienia związku w bardzo ostrych słowach.

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- Wszystko było całkowicie przewidywalne. To po prostu haniebny czyn. Co jeszcze można powiedzieć? Wszyscy ci Czesi, Szwedzi, Finowie... Cała ta banda jest przeciwko nam od dawna. Jest tyle zazdrości, że trudno to opisać. Rosyjska drużyna zawsze sprawiała im poważne problemy i regularnie wygrywała. Bez naszej drużyny o wiele łatwiej im walczyć o tytuły. Moim zdaniem to prawdziwy europejski spisek przeciwko Rosji. Chcą pokazać swoją uczciwość, ale ostatecznie oceniają wszystkich według tego samego szablonu. To naprawdę obrzydliwe - powiedział w rozmowie z portalem Championat.

- Po takich decyzjach nie chcę już nawet oglądać międzynarodowego hokeja. Jego poziom, moim zdaniem, znacznie spadł. Szczególnie współczuję naszym zawodnikom, zarówno mężczyznom, jak i kobietom, którzy są wykluczani z rozgrywek z sfingowanych powodów, podczas gdy w innych dyscyplinach sportowych, takich jak siatkówka, Rosjanie są już dopuszczani do gry. To wszystko mnie po prostu wkurza. To czysty idiotyzm - dodał.

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Władimir PutinALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFPAFP
Hokeista w czerwono-białym stroju Rosji z kijem hokejowym na lodowisku podczas meczu.
Władimir Putin jest wielkim miłośnikiem hokejaYURI KOCHETKOVAFP


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