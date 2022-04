Niezwykła passa polskiej hokeistki. Czy to rekord Guinessa?

Po zwycięstwie nad Kazachstanem w pierwszym dniu turnieju Polki czekał sprawdzian ze Słowenią, która z kolei wcześniej ograła Włoszki.

Polska bramkarka obroniła karnego

Mecz był zacięty, w pierwszej tercji nie padła żadna bramka choć to Słowenki miały najlepszą okazję. W 5. minucie za faul Patrycji Sfory sędziny podyktowały rzut karny, jednak Martyna Sass obroniła strzał Juliji Blazinsek.

W drugiej tercji Polska strzeliła bramkę, ale nie została uznana, w tym czasie z bólu zwijała się Pia Pren. Słowenka trzymała się za kolano i z lodu zeszła na czworakach. Polki poczuły, że zaczynają mieć przewagę. Wiktoria Dziwok nie wykorzystała wprawdzie świetnej szansy sam na sam, ale po chwili bezbłędna była już Wiktoria Sikorska, którzy z zachwytem i radością celebrując gola uderzyła plecami o bandę.

Zanim Słowenki zorientowały się co się dzieje, straciły drugiego gola. Po zaledwie 24. sekundach drugą bramkę dołożyła 32-letnia Ewelina Czarnecka. Mistrzyni Słowacji z Popradem - rozgrywała przeciw Słowenii sto drugi mecz w reprezentacji. To niezwykła historia, oznacza to bowiem, że grała w każdym meczu kadry od momentu jej powstania i pierwszego spotkania w 2011 roku!

Reprezentacja Polski bez straty gola

Trzecią tercję rozochocone Polski zaczęły równie mocno: trzecią bramkę dorzuciła Ida Talanda, po tej sytuacji słoweńska bramkarka Pia Dukarić musiała mieć chwilę żeby dość do siebie. Doszła, ale koleżanki z drużyny nie były w stanie już nic zrobić. Czwartą bramkę z backhandu dołożyła niedługo przed końcem Wiktoria Dziwok.

Polska - Słowenia 4-0 (0-0, 2-0, 2-0)

Bramki: 1-0 Sikorska - Łąpieś - Wieczorek (31.), 2-0 Czarnecka -Zielińska - Późniewska (31.), 3-0 Talanda - Sikorska (43.), 4-0 Dziwok - Strzelecka (48.)

Kary: 4.-4.

Dotychczasowe wyniki

Piątek, 8 kwietnia: Słowenia - Włochy 3-1, Chiny - Korea Południowa 5-0, Kazachstan - Polska 1-3

Sobota, 9 kwietnia: Korea Południowa - Kazachstan 1-5, Włochy - Chiny 3-6, Polska - Słowenia 4-0

Tabela

1. Chiny 2 6 11-3

2. Polska 2 6 7-1

3. Kazachstan 2 3 6-4

4. Słowenia 2 3 3-5

5. Włochy 2 0 4-9

6. Korea Płd. 2 0 1-10

Terminarz

Poniedziałek, 11 kwietnia

Słowenia - Chiny, godz. 13; Włochy - Kazachstan, godz. 16.30; Korea Południowa - Polska, godz. 20.

Wtorek, 12 kwietnia

Chiny - Kazachstan, godz. 13, Korea Południowa - Słowenia, godz. 16.30, Polska - Włochy, godz. 20.

Czwartek, 14 kwietnia

Włochy - Korea Południowa, godz. 13; Kazachstan - Słowenia, godz. 16.30, Polska - Chiny, godz. 20.