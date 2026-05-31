Niespodzianka w półfinale. Faworyt bez złota, kluczowa druga tercja

Tegoroczne hokejowe mistrzostwa świata elity przynoszą nam wielkie emocji. W najlepszej czwórce zameldowali się Kandyjczycy, Finowie, Szwajcarzy i sensacyjnie Norwegowie. W sobotę (30 maja) odbyły się mecze półfinałowe.

W pierwszym meczu gospodarze nie dali żadnych szans Norwegom, wygrywając 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). Szwajcarzy kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. W sobotnim meczu w Zurychu z rewelacją turnieju Norwegią również nie mieli żadnych kłopotów. Dla Helwetów to trzeci z rzędu awans do finału MŚ, a piąty w historii. Nigdy dotychczas nie zdobyli złotego medalu. W dwóch poprzednich finałach musieli uznać wyższość - kolejno - Czechów i Amerykanów, ale tym razem obie te ekipy odpadły w ćwierćfinałach.

Hit dla Finlandii. Kanada ponownie bez złota

Dużo więcej emocji było w wieczornym hicie Kanada - Finlandia. "Suomi" to czterokrotni mistrzowie świata (ostatni raz w 2022 roku), przegrywali po pierwszej tercji w Zurychu z Kanadyjczykami 1:2. Na gola Patrika Puistoli odpowiedzieli błyskawicznie Robert Thomas i Dylan Holloway.

Druga tercja okazała się kluczowa i była popisem Finów. Bramki zdobyli kolejno Aleksander Barkov, Konsta Helenius i Aatu Raty. W ostatniej odsłonie kibice nie ujrzeli goli i mecz zakończył się zwycięstwem Finów 4:2.

Tym samym w wielkim finale, który odbędzie się w niedziele (31 maja, godz. 20:20) zmierzą się Szwajcarzy i Finowie. Obie ekipy będą po raz drugi rywalizować na tym turnieju. W fazie grupowej Helweci zwyciężyli 4:2. W meczu o brąz (godz. 15:20) Norwegia zagra z Kanadą.

Wielki bój w półfinale MŚ. Finlandia lepsza od Kanady FABRICE COFFRINI AFP

