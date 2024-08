"Johnny grał z wielką radością, którą odczuwał każdy, kto widział go na lodzie. Przynosił ze sobą prawdziwą miłość do hokeja wszędzie, gdzie grał [...] Zachwycał fanów w sposób, w jaki potrafił to zrobić tylko on, Johnny Hockey. Jego wpływ na naszą organizację i nasz sport był głęboki, ale blednie w porównaniu z niezatartym wrażeniem, jakie wywarł na każdym, kto go znał. Johnny przybył do nas dwa lata temu, a Columbus przywitało go z otwartymi ramionami. Będzie nam go bardzo brakowało. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć jego rodzinę po tej tragedii. Prosimy o modlitwę za rodzinę Gaudreau i o uszanowanie jej prywatności w czasie żałoby" - dodano.