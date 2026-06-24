Nie ma litości dla bohatera MŚ. Związał się z Rosją i zapłacił wysoką cenę

Tomasz Kalemba

Oprac.: Tomasz Kalemba

Norwegia była sensacją ostatnich hokejowych mistrzostw świata w Szwajcarii. Wikingowie po raz pierwszy w historii sięgnęli po medal, zajmując trzecie miejsce. Jednym z bohaterów tej ekipy był Henrik Haukeland, który został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Kilka tygodni po tych wydarzeniach wyleciał jednak z reprezentacji. Wszystko przez transfer do Rosji.

Henrik Haukeland i norwescy hokeiści w czerwonych strojach z medalami po meczu na lodowisku
Henrik HaukelandAndrea Branca/SipausaNewspix.pl

Na początku tygodnia niemiecki Straubing Tigers poinformował, że drużynę opuści norweski bramkarz Henrik Haukeland. I to mimo tego, że związał się kontraktem na kolejny rok.

Za moment pojawiła się informacja, że 31-latek podpisał kontrakt z klubem KHL - Traktorem Czeljabińsk. Ten transfer ma jednak daleko idące konsekwencje.

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Peter Salsten, sekretarz generalny Norweskiej Federacji Hokeja na Lodzie (NIHF), powiedział w rozmowie z NRK, że prowadzili dialog z Haukelandem wokół transferu i konsekwencji, jakie będzie to miało dla niego.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę NIHF ma wyraźną linię: zawodnicy, którzy wybierają granie w Rosji, są wykluczeni z reprezentacji Norwegii. I tak się stało z Haukelandem, który w swoim kraju był witany jak bohater po sukcesie na MŚ.

"Zdecydowałem się podjąć nowe wyzwanie sportowe i opuścić Straubing. Ta decyzja nie była prosta, ale myślę, że jest dla mnie właściwa" - napisał Haukeland w oświadczeniu.

31-latek do Straubing przeszedł przed sezonem 2025/26. Jego kontrakt miał obowiązywać także w najbliższym sezonie.

"Po kilku trudnych latach mojej kariery Straubing dał mi radość z hokeja na lodzie i za to zawsze będę wdzięczny" - powiedział Haukeland.

Haukeland jest negatywnym przykładem i tak długo, jak będzie związany z rosyjskim klubem, drzwi do drużyny narodowej pozostaną zamknięte
wyjaśnił dyrektor sportowy reprezentacji Patrick Thoresen.

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Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Bramkarz drużyny Norwegii w pełnym rynsztunku hokejowym blokuje strzał tuż przed bramką podczas meczu na lodowisku.
Henrik HaukelandSEBASTIEN BOZONAFP
Norweski hokeista w białym stroju z napisem 'Norge' podnosi kij do góry, okazując emocje na tle kibiców w czerwonych barwach.
Henrik HaukelandFABRICE COFFRINIAFP
Dwóch hokeistów w czerwonych strojach, jeden z nich w pozycji bramkarza blokuje krążek, drugi upada na lodzie tuż przy bramce.
Henrik HaukelandFABRICE COFFRINIAFP


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