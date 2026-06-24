Nie ma litości dla bohatera MŚ. Związał się z Rosją i zapłacił wysoką cenę
Norwegia była sensacją ostatnich hokejowych mistrzostw świata w Szwajcarii. Wikingowie po raz pierwszy w historii sięgnęli po medal, zajmując trzecie miejsce. Jednym z bohaterów tej ekipy był Henrik Haukeland, który został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Kilka tygodni po tych wydarzeniach wyleciał jednak z reprezentacji. Wszystko przez transfer do Rosji.
Na początku tygodnia niemiecki Straubing Tigers poinformował, że drużynę opuści norweski bramkarz Henrik Haukeland. I to mimo tego, że związał się kontraktem na kolejny rok.
Za moment pojawiła się informacja, że 31-latek podpisał kontrakt z klubem KHL - Traktorem Czeljabińsk. Ten transfer ma jednak daleko idące konsekwencje.
Najlepszy bramkarz MŚ wybrał rosyjski kierunek. Wyleciał z reprezentacji
Peter Salsten, sekretarz generalny Norweskiej Federacji Hokeja na Lodzie (NIHF), powiedział w rozmowie z NRK, że prowadzili dialog z Haukelandem wokół transferu i konsekwencji, jakie będzie to miało dla niego.
Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę NIHF ma wyraźną linię: zawodnicy, którzy wybierają granie w Rosji, są wykluczeni z reprezentacji Norwegii. I tak się stało z Haukelandem, który w swoim kraju był witany jak bohater po sukcesie na MŚ.
"Zdecydowałem się podjąć nowe wyzwanie sportowe i opuścić Straubing. Ta decyzja nie była prosta, ale myślę, że jest dla mnie właściwa" - napisał Haukeland w oświadczeniu.
31-latek do Straubing przeszedł przed sezonem 2025/26. Jego kontrakt miał obowiązywać także w najbliższym sezonie.
"Po kilku trudnych latach mojej kariery Straubing dał mi radość z hokeja na lodzie i za to zawsze będę wdzięczny" - powiedział Haukeland.
Haukeland jest negatywnym przykładem i tak długo, jak będzie związany z rosyjskim klubem, drzwi do drużyny narodowej pozostaną zamknięte