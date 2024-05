Najpierw totalna demolka, a potem zmiana u Polaków. Cenny test przed MŚ

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie czekała 22 lata na to, by zagrać w mistrzostwach świata Elity. Te w tym roku odbędą się w Czechach w dniach 10-26 maja, a nasza kadra swoje mecze będzie rozgrywała w Ostrawie.

Polska po raz ostatni występowała w hokejowych mistrzostwach świata w 2002 roku. Tym samym żaden z obecnych kadrowiczów nie mógł wówczas grać na lodowiskach w Szwecji, bo tam odbywała się impreza. To tylko pokazuje, jak długo trzeba było czekać na ten moment. Tym bardziej powinniśmy się delektować tym faktem, bo z takimi ekipami, jak: USA, Niemcy, czy Szwecja nie graliśmy od dekad.

"Na pewno, nieprzypadkowo awansowaliśmy do Elity. Wielu zawodników gra razem od lat i to zaowocowało. Do tego dochodzi utalentowana młodzież i mamy efekt" - mówił w rozmowie z Interią w rozmowie z Interią Aron Chmielewski, jedna z gwiazd naszej ekipy.