Najpierw sensacja, a potem klęska. Zaskakujący lider w hokejowych MŚ

Sobota wstrząsnęła czeskim hokejem. Mający mistrzowskie aspiracje Czesi musieli jednak przełknąć gorzką pigułkę w mistrzostwach świata elity, jakie rozgrywane są na lodowiskach w Szwajcarii.

Dość niespodziewanie nasi południowi sąsiedzi ulegli po dogrywce Słowenii 2:3. Wynik ten był szeroko komentowany w sportowym świecie, bo w tej dyscyplinie sportu to był naprawdę wstrząs. Kolejnego dnia jednak Słowenia uległa wyraźnie Norwegii 0:4.

Pięć drużyn z kompletem zwycięstw w hokejowych MŚ

Po dwóch seriach gier z kompletem punktów pozostają: Austria, Finlandia, Szwajcaria, Kanada i Słowacja.

Zaskoczeniem jest prowadzenie w grupie A Austrii. Ta w niedzielę pokonała po zaciętym meczu Węgry 4:2. Wcześniej pokonała Wielką Brytanię 5:2.

Z każdej dwóch ośmiozespołowych grup do ćwierćfinałów awansują po cztery najlepsze ekipy. Z kolei ostatnie drużyny z każdej grupy spadną do Dywizji IA, w której występuje Polska.

Nasi hokeiści czekają zatem na rywali w kolejnych MŚ. Wiadomo, że Biało-Czerwoni zagrają z Francją, Litwą i Estonią. Kolejnych dwóch rywali poznamy po zakończeniu fazy grupowej mistrzostw świata hokejowej elity.

Wszystkie mecze tegorocznych hokejowych MŚ elity będą dostępne w kanałach Polsat Sport oraz streamingu Polsat Box Go.

Słowenia - Czechy CYRIL ZINGARO/EPA PAP

Dania - Szwecja EPA/SALVATORE DI NOLFI PAP

Austria - Węgry CLAUDIO THOMA/EPA PAP

