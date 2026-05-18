Najpierw sensacja, a potem klęska. Zaskakujący lider w hokejowych MŚ
W sobotę reprezentacja Słowenii sprawiła największą - jak do tej pory - sensację w hokejowych mistrzostwach świata, jakie rozgrywane są w Szwajcarii. Ekipa ta pokonała utytułowanych Czechów po dogrywce 3:2. W niedzielę jednak Słoweńcy zebrali tęgie lanie od Norwegów. Dość niespodziewanym liderem w grupie A jest Austria.
Sobota wstrząsnęła czeskim hokejem. Mający mistrzowskie aspiracje Czesi musieli jednak przełknąć gorzką pigułkę w mistrzostwach świata elity, jakie rozgrywane są na lodowiskach w Szwajcarii.
Dość niespodziewanie nasi południowi sąsiedzi ulegli po dogrywce Słowenii 2:3. Wynik ten był szeroko komentowany w sportowym świecie, bo w tej dyscyplinie sportu to był naprawdę wstrząs. Kolejnego dnia jednak Słowenia uległa wyraźnie Norwegii 0:4.
Pięć drużyn z kompletem zwycięstw w hokejowych MŚ
Po dwóch seriach gier z kompletem punktów pozostają: Austria, Finlandia, Szwajcaria, Kanada i Słowacja.
Zaskoczeniem jest prowadzenie w grupie A Austrii. Ta w niedzielę pokonała po zaciętym meczu Węgry 4:2. Wcześniej pokonała Wielką Brytanię 5:2.
Z każdej dwóch ośmiozespołowych grup do ćwierćfinałów awansują po cztery najlepsze ekipy. Z kolei ostatnie drużyny z każdej grupy spadną do Dywizji IA, w której występuje Polska.
Nasi hokeiści czekają zatem na rywali w kolejnych MŚ. Wiadomo, że Biało-Czerwoni zagrają z Francją, Litwą i Estonią. Kolejnych dwóch rywali poznamy po zakończeniu fazy grupowej mistrzostw świata hokejowej elity.
