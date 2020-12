Występujący w niemieckich barwach Jakub Borzęcki, syn wielokrotnego reprezentanta Polski Adama, z powodu zakażenia koronawirusem nie zagra w rozpoczynających się w piątek w Edmonton hokejowych mistrzostwach świata juniorów do lat 20.

Grający w klubie z Salzburga 18-letni Borzęcki miał pozytywny test na Covid-19 już po przyjeździe do Kanady i do 4 stycznia musi pozostawać w izolacji. Oznacza to, że mistrzostwa świata są dla niego stracone.

Trener niemieckiego zespołu Tobias Abstreiter ma więcej powodów do zmartwień. Z powodu koronawirusa część jego zawodników przebywa na kwarantannie i w pierwszych meczach mistrzostw z Finlandią i Kanadą będzie miał do dyspozycji tylko dziewięciu napastników, pięciu obrońców i dwóch bramkarzy. Kolejni kadrowicze będą stopniowo wracać do zespołu.



Tytułu bronią Kanadyjczycy, którzy przed rokiem byli najlepsi w Czechach. Niemcy zajęli w tych mistrzostwach dziewiąte miejsce.

