MŚ w hokeju. Szwajcarzy nie będą się ubiegać o przeniesienie turnieju

Po odwołaniu mistrzostw świata w hokeju na lodzie elity, które miały się odbyć w maju w Zurychu i Lozannie, Szwajcaria postanowiła nie składać wniosku o przeniesienie imprezy na 2021 rok – poinformowała międzynarodowa federacja (IIHF).

"Projekt IIHF Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie w 2020 roku w Zurychu i Lozannie zakończył się. Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem sekretarza generalnego Giana Gilliego wygasi pracę do końca czerwca" - oświadczono.

Głównym powodem decyzji szwajcarskiej federacji są problemy ekonomiczne, które wystąpiłyby, gdyby turniej został przełożony o rok.



W związku z tym kibice, którzy nabyli bilety, otrzymają zwrot pieniędzy. Warunki, na jakich się to odbędzie, zostaną przedstawione przyszłym tygodniu.



Jednocześnie władze szwajcarskiego hokeja zadeklarowały, że ich celem jest zorganizowanie w Szwajcarii mistrzostw świata elity w perspektywie kilku najbliższych lat. Nie będzie to jednak możliwe przed 2025 rokiem, gdyż do tego czasu zostali już wyznaczeni organizatorzy.



W przyszłym roku mistrzostwa odbędą się w Mińsku (Białoruś) i Rydze (Łotwa).



W tym roku Katowice miały być gospodarzem mistrzostw świata Dywizji 1B, ale impreza ta ze względu na pandemię koronawirusa została odwołana. Polski Związek Hokeja na Lodzie zadeklarował chęć organizacji tego turnieju w przyszłym roku.

