Zarząd Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) zdecydował w piątek o odwołaniu - z powodu koronawirusa - kolejnych turniejów mistrzostw świata, w tym U-18 Dywizji 1B we Włoszech, gdzie w kwietniu mieli zagrać Polacy.

We wtorek odbędzie się wideokonferencja zarządu, podczas której zapadną decyzje o losie trzech turniejów seniorów, zaplanowanych na koniec kwietnia i maj. Chodzi m.in. o MŚ Dywizji 1B, których areną ma być katowicki Spodek.

Jak poinformowała PAP Marta Zawadzka, wiceprezes PZHL i członek zarządu IIHF, być może odwołane turnieje mistrzowskie zostaną rozegrane w tych samych miejscach za rok. To też będzie tematem wtorkowych rozmów.

Już wcześniej IIHF odwołała - z powodu epidemii koronawirusa - m.in. zaplanowane w Katowicach hokejowe mistrzostwa świata kobiet Dywizji 1B. Nie odbędą się też kobiece MŚ elity w Kanadzie. Mistrzostwa najlepszych hokeistek były też odwołane w 2003 roku. Turniej miał się wówczas odbyć w Pekinie, ale w Chinach zmagano się wtedy z epidemią SARS. W piątek zrezygnowano z organizacji wszystkich turniejów juniorów U-18 oraz zawodów Dywizji 2 i 3 seniorów.

MŚ elity mężczyzn mają się rozpocząć 8 maja w Szwajcarii.

Turniej kobiet w Katowicach miał zostać rozegrany w dniach 28 marca - 3 kwietnia z udziałem Włoch, Korei Południowej, Chin, Kazachstanu, Słowenii i Polski. Na przełomie kwietnia i maja też w Katowicach mają się odbyć mistrzostwa świata Dywizji 1B seniorów, w których rywalami Polaków będą: Serbia, Litwa, Estonia, Japonia i Ukraina.

Celem ekipy Tomasza Valtonena ma być powrót na zaplecze elity, co nie udało się w ubiegłorocznych MŚ w Tallinnie. Polacy na początku lutego wygrali prekwalifikacyjny turniej olimpijski w Kazachstanie, pokonując niespodziewanie w decydującym spotkaniu gospodarzy 3:2 i awansowali do sierpniowych głównych eliminacji, w których zmierzą się w Bratysławie z gospodarzami, Austrią i Białorusią. Awans do igrzysk w Pekinie (2022) wywalczy tylko zwycięzca.

Swoje mistrzostwa Dywizji 1B mają już za sobą reprezentacje Polski kobiet U-18 (turniej odbył się w Katowicach na początku stycznia, biało-czerwone zajęły 5. miejsce) i mężczyzn U-20 (grudzień 2019 w Kijowie - 4. miejsce). W środę zakończony został sezon hokejowy w Polsce przed rozegraniem decydujących spotkań play off kobiet (finał) i mężczyzn (półfinały). Mistrzami kraju zostali hokeiści GKS Tychy i zawodniczki Polonii Bytom.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach.

