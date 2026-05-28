Mistrzowie świata za burtą, pogrom w ćwierćfinale. Czesi zderzyli się ze ścianą

Tomasz Kalemba

Znamy już pierwszych półfinalistów hokejowych mistrzostw świata elity, jakie odbywają się w Szwajcarii. Nie było niespodzianek i górą byli faworyci. Wiadomo jednak, że mistrzowskiego tytułu nie obronią hokeiści USA, którzy są też aktualnymi mistrzami olimpijskimi i liderami światowego rankingu.

Zawodnicy Czech i Finlandii walczą o krążek przed fińskim bramkarzem podczas meczu hokeja na lodzie
Mecz Finlandia - Czechy w hokejowych MŚ elity

Czesi, przegrywając sensacyjnie w fazie grupowej z Norwegią, skomplikowali sobie sytuację. Zajęli trzecie miejsce w grupie i stało się jasne, że trafią na kogoś z pary Szwajcaria - Finlandia. Ostatecznie zagrali z Suomi, którzy przegrali z gospodarzami MŚ walkę o zwycięstwo w grupie.

Finowie nie dali Czechom w ćwierćfinale żadnych szans. Losy spotkania były właściwie już rozstrzygnięte po 22 minutach, kiedy to Suomi prowadzili 3:0. Nasi południowi sąsiedzi zdołali odpowiedzieć tylko jednym trafieniem i dokonali tego dopiero wtedy, gdy grali z przewagą dwóch zawodników.

Rewanż za igrzyska to nie koniec. Sensacja na mistrzostwach, niecodzienny widok

Finlandia dała lekcję Czechom

Ten gol jednak trzymał ich przy życiu. Pozwalał myśleć o tym, że jeszcze można będzie odwrócić losy meczu. I rzeczywiście w trzeciej tercji Czesi zagrali bardzo dobrze, ale nie byli w stanie złamać Finów. Zderzyli się ze ścianą, której nie byli w stanie przebić. Do tego popełnili błąd, który zaowocował czwartym golem dla rywali. Finlandia zatem odprawiła Czechów, wygrywając 4:1.

Mistrzowie świata rozbici w ćwierćfinale

Jeszcze wyższe zwycięstwo zanotowała w hokejowych szlagierze Kanada. Klonowe Liście nie dały żadnych szans, broniącym tytułu Amerykanom, którzy jednak fatalnie spisywali się w Szwajcarii i właściwie do końca walczyli o udział w ćwierćfinale.

Po dwóch tercjach Kanada prowadziła 2:0. W trzeciej dołożyła dwa kolejne gole, ale te padły dopiero wtedy, kiedy Amerykanie wycofali bramkarza.

W wieczornych ćwierćfinałach (godz. 20.20) zmierzą się Norwegia z Łotwą i Szwajcaria ze Szwecją.

Wszystkie mecze tegorocznych hokejowych MŚ elity będą dostępne w kanałach Polsat Sport oraz streamingu Polsat Box Go.

