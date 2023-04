Mistrzostwa świata mają duży problem. Jasna decyzja. "Nie z nami te numery"

W mistrzostwach świata grupy A nie biorą udziały zespoły Rosji i Białorusi wykluczone z racji sankcji za rozpętanie wojny w Ukrainie. Dla rosyjskiej drużyny to drugi taki przypadek w historii, wliczając również starty zespołu Związku Radzieckiego od 1954 roku. Wykluczona była także w zeszłym roku. Co więcej, mistrzostwa świata miały się odbyć w St. Petersburgu, ale przeniesiono je właśnie do Tampere w Finlandii i Rygi na Łotwie.

Twarde stanowisko Łotwy. Kazachstan reaguje

Kazachstan mianował nowym trenerem Galyma Mambetalijewa. Andriej Skablenka wrócił do kraju. To Białrosuin z rosyjskim paszportem. Co do zawodników trwa przekonywanie Łotwy, jako że hokeiści z podwójnym obywatelstwem już podpisali deklarację lojalności wobec Kazachstanu a nie Rosji, co było warunkiem startu w kazachskiej reprezentacji. Dmitrij Gurkow zdecydował się oddać rosyjski paszport, ale Jegor Pietuchow, Anton Sagadiejew i Aleksiej Maklukow wolą go zatrzymać. Sagadiejew jako jedyny z tego grona urodził się w Kazachstanie.