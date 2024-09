Mistrz Polski blisko sensacji w Lidze Mistrzów. Zabrakło tak niewiele

Re-Plast Unia Oświęcim wysoko zawiesiła poprzeczkę faworytowi

W pierwszej tercji gra toczyła się pod dyktando gospodarzy, co nie dziwiło. Unia ograniczała się do kontrataków i pilnowania się w tercji obronnej. Czyniła to jednak niezwykle skutecznie. Aż do 18. minuty. Dwie minuty wcześniej na ławkę kar powędrował już drugi raz w tym meczu Szwed Hampus Olsson. Ilves wykorzystało to za drugim razem i to na dwie sekundy przed końcem kary hokeisty Unii. Do bramki Linusa Lundina trafił Kasper Bjoerqvist.