Makabra na lodzie. Sprawca tragicznego wypadku "na celowniku", fala hejtu

Początkowo wszystko przebiegało normalnie - pierwsza tercja obyła się bez goli, natomiast już w drugiej odsłonie fani mogli obejrzeć aż trzy trafienia, z czego dwa trafiły na konto Steelers . Potem jednak doszło do zdarzenia, o którym mówił cały sportowy świat.

Tragiczna śmierć Adama Johnsona. Matt Petgrave "na celowniku"

W pewnej chwili Kanadyjczyk Matt Petgrave podjął się - jak się zdaje - próby zatrzymania jednego z oponentów poprzez uderzenie go barkiem w pełnej szybkości. Ten plan jednak się nie powiódł - efekt był za to taki, że Petgrave stracił równowagę i podczas upadania rozciął łyżwą szyję Adama Johnsona .

Ten otrzymał natychmiastową pomoc, ale rana była na tyle poważna, że niestety niedługo później zmarł. Sprawę z pewnością bardzo dokładnie badać będzie jeszcze policja, natomiast na ten moment trudno zarzucić hokeiście z Kanady, by ten chciał celowo zaatakować w ten sposób Johnsona, tudzież próbować go zabić - brzmi to jak absolutnie ponury absurd...