Ma 50 lat lat i został rekordzistą globu. Wyprzedził inną legendę!

Do tej pory Czech przewodził w tej nieoficjalnej klasyfikacji wspólnie z legendarnym Waynem Gretzkym .

Choć Kladno przegrało na wyjeździe z HC Ocelari Trzyniec 4-5, to hokeiści zwycięskiej drużyny byli pod wrażeniem wyczynu Jagra, który miał także asystę.

"Niewiarygodne, czapki z głów. Patrzysz się na Jarda (pseudonim Jagra - PAP) i widzisz, że on ma to 'coś'. Trudno jest grać przeciwko niemu. To był świetny mecz w jego wykonaniu. 'Wyprzedał' bilety w naszej hali. Wierzę, że będzie dalej dobrze sobie radził na tafli i poprawi ten rekord" - powiedział lider zespołu z Trzyńca Marko Dano, brązowy medalista igrzysk w Pekinie, który z 24 bramkami jest liderem czeskiej extraligi.