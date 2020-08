Hokeiści Dallas Stars pokonali Colorado Avalanche 5-3 w pierwszym meczu półfinału Konferencji Zachodniej Ligi NHL i w serii do czterech zwycięstw objęli prowadzenie 1-0. Mecze tej konferencji odbywają się bez publiczności w Edmonton.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Czerkawski dla Interii o Polskiej Hokej Lidze po pandemii: "Nie wygląda to za dobrze". INTERIA.TV

Dwie bramki dla "Gwiazd" zdobył Aleksander Radułow, a po jednej dołożyli Tyler Seguin, Blake Comeau i Roope Hintz. Dwa dni wcześniej trzej podstawowi napastnicy Stars - Radułow, Jamie Benn i Seguin - nie zdobyli punktów w wygranym aż 7-3 meczu z Calgary Flames, ale tym razem okazali się skuteczni. Rosjanin zdobył dwa gole i miał asystę, Bann zaliczył trzy asysty, a Seguin do bramki dopisał też asystę.

Reklama

"Zdecydowanie poprowadzili nas dzisiaj wieczorem. Czułem, że reszta grupy podążyła za nimi. Właśnie tego od nich oczekujemy" - wypowiedział się o kolegach z drużyny Comeau, były gracz Avalanche.

Avalanche nie dość, że przegrali pierwszy mecz półfinału konferencji, to jeszcze stracili bramkarza Philippa Grubauera, który na początku drugiej tercji doznał kontuzji. Zastąpił go Pavel Francouz.

"To zła wiadomość. Czas pokaże, jak długo będzie musiał pauzować, w tym momencie nie mam pojęcia" - podkreślił trener Avalanche Jared Bednar. Szkoleniowiec zespołu z Kolorado dodał, że do czasu powrotu na lód Grubauera, będzie go zastępował Francouz. Prawdopodobnie Czech zagra więc także w poniedziałek w drugim meczu tych drużyn.

Drugą parę półfinału Konferencji Zachodniej tworzą Vancouver Canucks i Vegas Golden Knights. Pierwszy mecz tych drużyn w niedzielę.

krys/ wkp/