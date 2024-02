Krew rozlała się po lodowisku… Tragiczny wypadek wymusił poważne zmiany

To jedna z niewielu części ciała hokeisty, które na ogół nie jest zabezpieczona. Część zawodników twierdzi, że gra z ochraniaczem na szyi jest bardzo niewygodna. Inni uważają, że takie zabezpieczenie jest dobre, ale tylko dla dzieci, a nie prawdziwych twardzieli. Gdyby jednak Bengt Akerblom mógł cofnąć czas, to nawet by się nie zastanawiał... To po jego tragicznym wypadku w 1995 r., w Szwecji wprowadzono nakaz noszenie ochraniaczy szyi przez hokeistów.