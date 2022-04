Komornik zajął mienie oligarchy! To zaufany człowiek Władimira Putina

Oprac.: Tomasz Czernich Hokej

Fińskie media donoszą, że w środę komornik dokonał zajęcia mienia, należącego do rosyjskiego oligarchy Giennadija Timczenki, znajdującego się w hali "Hartwall Arena" w Helsinkach. Biznesmen, zaliczany do grona zaufanych ludzi Władimira Putina do niedawna posiadał udziały w obiekcie, który miał być areną tegorocznych, hokejowych mistrzostw świata.

Zdjęcie Giennadij Timczenko (z lewej) / AFP/POOL YURI KOCHETKOV / AFP