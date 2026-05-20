Kolejna sensacja w MŚ była blisko. Węgrzy deklasują, a Austria na kursie na ćwierćfinał

Tomasz Kalemba

Słowenia była blisko sprawienia kolejnej sensacji w hokejowych mistrzostwach świata, jakie rozgrywane są w Szwajcarii. Wcześniej ekipa wygrała po dogrywce z Czechami, a teraz była o krok od wygranej ze Słowacją. W tegorocznych MŚ mieliśmy dwie dogrywki i dwie z udziałem Słowenii. W meczu kandydatów do spadku doszło do deklasacji, a prawdziwą furorę robi w Szwajcarii Austria, która jest jedną z czterech ekip z kompletem punktów.

Hokeista Słowenii w białym stroju oddaje strzał, bramkarz Słowacji w niebieskim stroju broni przy linii bramkowej
ANTHONY ANEX/EPAPAP

W swoim pierwszym meczu w grupie B na mistrzostwach świata w hokeju na lodzie Słowenia po dogrywce pokonała faworyzowanych Czechów 3:2. To była sensacyjna wygrana. W kolejnym spotkaniu drużyna Edo Terglava uległa gładko Norwegii 0:4.

W trzeciej kolejce ich rywalem była Słowacja i to nasi południowi sąsiedzi byli stroną przeważająca. Wydawało się, że mają mecz pod kontrolą i sięgną po trzy punkty. Na dwie i pół minuty przed końcem meczu ekipa Vladimira Orszagha prowadziła 4:2. Kontaktowego gola Słowenia zdobyła, grając w przewadze i zrobiło się nerwowo.

Słowenia o krok od sprawienia kolejnej sensacji

Drużyna ta poczuła krew i zdecydowała się na wycofanie bramkarza. To dało efekt na 31 sekund przed końcem meczu. Rok Ticar doprowadził do wyrównania i dogrywki.

W niej Słowenia była aktywniejsza, ale żadna z ekip nie zdobyła gola. Mecz rozstrzygnął pierwszy w tym turnieju konkurs rzutów karnych. W nim lepsi byli Słowacy.

Austria zmierza po ćwierćfinał, Węgry deklasują w ważnym meczu

Na uwagę zasługuje świetna postawa Austrii. Ubiegłoroczny ćwierćfinalista pewnie zmierza i tym razem do tej fazy rozgrywek. Austria, obok Finlandii, Szwajcarii i Kanady, ma na koncie komplet punktów. W trzeciej serii gier pokonała ona Łotwę 3:1 w meczu grupy A.

W spotkaniu dwóch drużyn, walczących o utrzymanie w elicie. Doszło do deklasacji. Węgrzy rozbili Wielką Brytanię 5:0 i uczynili wielki krok w kierunku pozostania w gronie najlepszych.

Raczej spokojna powinna być już o to Norwegia, która zanotowała drugą wygraną. Tym razem w meczu grupy B pokonała ona Włochy 4:0. One, podobnie jak Dania, pozostają bez zdobytego punktu.


Andreas Becker/EPAPAP

Andreas Becker/EPAPAP

ANTHONY ANEX/EPAPAP


